MIT «EMTECH EUROPE»: Τρεις Ελληνες βραβευμένοι «Innovators Under 35» μοιράζονται την εμπειρία τους

Τρεις διακεκριμένοι «MIT Innovators Under 35 Europe», ο Γιάννης Ασσαέλ, επιστήμονας – ερευνητής στην Google DeepMind, ο οποίος έχει διακριθεί και στους «30 Under 30 Europe» του περιοδικού Forbes, η Φρειδερίκη Μιχαηλίδου, επιστήμονας και επιχειρηματίας, η οποία έχει διατελέσει λέκτορας στο ETH Zurich, και ο Αγγελος Τσερέκλας-Ζαφειράκης, managing director της SOTIRIA Technology και «MIT Innovator Under 35 Europe», παρουσίασαν τις καινοτόμες εφαρμογές τους και συνομίλησαν με τον Ted Hu, διευθυντή διεθνών συνεργασιών στο MIT Technology Review.

Στο πλαίσιο του 1ου MIT «EmTech Europe» στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εφημερίδα «Καθημερινή» στις 17 και 18 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο κ. Ασσαέλ διηγήθηκε πώς αποφάσισε το 2014 να ασχοληθεί με την απομόνωση εξωτερικών θορύβων από συσκευές που αναγνωρίζουν την ανθρώπινη φωνή. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία μιας startup, η οποία στη συνέχεια εξαγοράστηκε.

Αναφερόμενος στον ρόλο του στην Google DeepMind, μίλησε για την εφαρμογή «Ithaca», η οποία «συμπληρώνει» τα κενά σε αρχαίες επιγραφές. Η εφαρμογή μοντέλων «deep learning» χαρίζει πολύτιμες πληροφορίες σε ερευνητές και ιστορικούς. «Καθώς η ιστορία έχει την τάση να επαναλαμβάνεται, μπορούμε με τη χρήση της να προβλέψουμε και το μέλλον», εξήγησε.

Η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στο πάθος της για τη χημεία και πώς αυτό την οδήγησε από τα Ιωάννινα στη Ζυρίχη. Μίλησε για την έρευνά της στη χημεία και την αειφορία των αρωμάτων, επισημαίνοντας ότι η αγορά τους «αφορά χιλιάδες συστατικά και αγγίζει το ποσό των 16,1 δισ. δολαρίων».

Ως στόχο της είχε θέσει την παραγωγή βιώσιμων αρωμάτων και για τον λόγο αυτό χρησιμοποίησε επιστημονικά πειράματα χωρίς παρεμβατική τεχνολογία, ενώ μελέτησε τον κοινωνικό αντίκτυπο, δηλαδή την αποδοχή ή όχι αυτών των νέων αρωμάτων με όρους προϊοντικούς.

Ο κ. Τσερέκλας-Ζαφειράκης αναφέρθηκε στην ανάπτυξη, από το «Sotiria», ειδικών αισθητήρων και εξήγησε πώς μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε στις υποβρύχιες τεχνολογίες. Σημείωσε ότι «κάτω από το νερό δεν είναι λειτουργικές όλες οι τεχνολογίες» και αναφέρθηκε στη δολιοφθορά στον αγωγό Nordstream και στην πιθανότητα παρόμοιων ζημιών σε κρίσιμες υποβρύχιες υποδομές.

Τόνισε ότι το «Sotiria» χρησιμοποιεί μαγνητικούς αισθητήρες που στέλνουν δεδομένα στην ξηρά με πολλές χρήσεις, όπως στην αμυντική τεχνολογία. Η συγκεκριμένη τεχνολογία συνδέεται με τους στόχους για τη βιωσιμότητα της θαλάσσιας ζωής, καθώς δίνει παθητικές λύσεις που δεν προκαλούν μόλυνση ή όχληση.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι τρεις επιστήμονες εξήραν τον ρόλο του τιμητικού τίτλου που έλαβαν από το ΜΙΤ τονίζοντας ότι βοήθησε να διευρυνθούν οι ορίζοντές τους και επέμειναν ότι η επιστροφή τους στην Ελλάδα σχετίζεται με τη διάθεση προσφοράς στη χώρα καταγωγής τους.

Συντονιστής: Ted Hu, διευθυντής Διεθνών Συνεργασιών, MIT Technology Review.

