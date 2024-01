Conrad Wolfram στο ΜΙΤ «EmTech Europe»: Οι δάσκαλοι του μέλλοντος θα είναι CEOs της τάξης

Ο Conrad Wolfram, Strategic Director and European Co-founder/CEO of Wolfram Group, Founder of computerbasedmath.org, μίλησε για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ανθρώπινη εκπαίδευση με τη βοήθεια του AI.

Από αριστερά: Θέλμα Χατζηαθανασίου, Δημοσιογράφος, Καθημερινή και Money Review, Conrad Wolfram, Strategic Director and European Co-founder/CEO of Wolfram Group, Founder of computerbasedmath.org From the left: Thelma Chatziathanasiou, Journalist, Kathimerini and Money Review, Conrad Wolfram, Strategic Director and European Co-founder/CEO of Wolfram Group, Founder of computerbasedmath.org