Α.Μάνος και Γ.Ανδρονοπούλου στο EmTech Europe: Τι επιφυλάσσει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης;

Τι επιφυλάσσει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης; Ο Αλέξανδρος Μάνος, Chief Executive Officer της Netcompany – Intrasoft S.A., και η Γιάννα Ανδρονοπούλου, Γενική Διευθύντρια στη Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, συμμετείχαν σε συζήτηση για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχει στην οικονομία και την κοινωνία ευρύτερα στο πλαίσιο του EmTech Europe 2024, του παγκοσμίου φήμης συνεδρίου του MIT Technology Review που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την εφημερίδα Καθημερινή, το διήμερο 17 και 18 Ιανουαρίου 2024 στο Μέγαρο Μουσικής.

Στην συζήτηση την οποία συντόνισε η Δέσποινα Κόντη, δημοσιογράφος της εφημερίδας “Καθημερινή” ο κ. Μάνος μίλησε για τις δυνατότητες του AI, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ευχέρεια που ήδη έχει να εξορθολογίζει διαδικασίες και να μας απαλλάσσει από κουραστικές καθημερινές εργασίες. «Με την τεχνητή νοημοσύνη αυτό που σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε είναι ταχύτητα και ακρίβεια», ενώ είναι επίσης χρήσιμο για διαδικασίες που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση. «Αν δώσουμε όλη αυτή τη δουλειά στις μηχανές, οι άνθρωποι μπορούν να επικεντρωθούν σε δημιουργικές εργασίες, περίπλοκα ζητήματα, να σκέφτονται outside of the box ή να παρεμβαίνουν όπου χρειάζεται συναισθηματική νοημοσύνη». Ο κ. Μάνος υπογράμμισε ότι οργανισμοί που θέλουν να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθούν ότι λαμβάνεται μέριμνα για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια των δεδομένων τους, κάτι που απαιτεί προγραμματισμό και

χρόνο. «Eνα εργαλείο είναι τόσο καλό όσο εκείνος που το χρησιμοποιεί», κατέληξε.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η τεχνολογία της εποχής μας», επισήμανε η κα. Ανδρονοπούλου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα μεταμορφώσει κάθε πτυχή της ζωής μας, επιτρέποντας στον άνθρωπο μεγαλύτερη δημιουργικότητα. «Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε μερικές από τις κύριες προκλήσεις της εποχής μας: κλιματική κρίση, φυσικές καταστροφές, υγεία, επισιτιστική ασφάλεια, γι’ αυτό και η Microsoft έχει επενδύσει σε ένα εργαστήριο «AI for good».

Eνας άλλος τομέας στον οποίο επιδρά θετικά το AI είναι η πολιτιστική κληρονομιά, με την κ. Ανδρονοπούλου να φέρνει ως παράδειγμα το project της Αρχαίας Ολυμπίας, στο οποίο συνέβαλε η Microsoft αξιοποιώντας την τεχνολογία για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και για τις μελλοντικές γενιές. Ο πληθυσμός είναι έτοιμος να αρχίσει να χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες, διαπίστωσε, ενώ σημείωσε μια μεγάλη στροφή τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα προς την υιοθέτηση αυτής της ατζέντας, κάνοντας λόγο για εξέλιξη νοοτροπίας.

