«Κυψέλη» στρατηγικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα

To Willard InterContinental, ένα ξενοδοχείο τοπόσημο για την αμερικανική πρωτεύουσα, φιλοξένησε τους συνέδρους του 5ου Φόρουμ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο διοργανώθηκε από την αγγλόφωνη έκδοση της «Καθημερινής», σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Hellenic American Leadership Council (HALC) αυτή την εβδομάδα. Στο πλαίσιο του συνεδρίου απονεμήθηκε το βραβείο «Ηγέτης» στον Τζον Σαρμπάνη, τον Ελληνοαμερικανό βουλευτή, το βράδυ της Δευτέρας. Στη συγκινητική ομιλία του στην κατάμεστη αίθουσα του Willard Room, ο κ. Σαρμπάνης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αξίες που διέπουν το έργο του και συγκλίνουν με τον Ελληνισμό. Οι αξίες αυτές είναι το ήθος, το φιλότιμο, η προσφορά της υπηρεσίας, το έργο που αφορά αλλήλους. Αναφερόμενος στους τρεις εταίρους που συνδιοργάνωσαν το συνέδριο, τόνισε την αξία της συνεργασίας. «Το Φόρουμ, ένας σημαντικός ετήσιος στρατηγικός διάλογος για το τι συμβαίνει μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, είναι μόνο ένα συνεργατικό παράδειγμα του τι μπορείτε να καταφέρετε», δήλωσε.

Τέσσερα think tanks

Νωρίτερα, τέσσερα σημαντικά think tanks της πόλης φιλοξένησαν κλειστές συνεδριάσεις του φόρουμ. Η μέρα ξεκίνησε στο American Enterprise Institute στο Dupont Circle της Ουάσιγκτον, με συζήτηση που αφορούσε την Κύπρο. Επόμενη στάση το Foundation for Defense of Democracies, με θέμα την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο μετά την 7η Οκτωβρίου. Ακολούθησε πάνελ για τη θέση της Ελλάδας στην περιοχή, στο Jewish Institute for National Security of America, ενώ ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των ΗΠΑ στη σταθερότητα των Δυτικών Βαλκανίων συζητήθηκε στο Center for European Policy Analysis, που βρίσκεται σε απόσταση δέκα λεπτών από τον Λευκό Οίκο. «Η αρμονική συνεργασία των τριών φορέων έχει δημιουργήσει ένα σταθερό θεσμό πια στην Ουάσιγκτον», λέει στην «Κ» ο Συμεών Τσομώκος, ιδρυτής και πρόεδρος του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, «που δεν λειτουργεί μόνον ως μια κλασική ανοικτή συνεδριακή ημερίδα, αλλά με τις κλειστές συνεδριάσεις που πραγματοποιούνται σε ισχυρά αμερικανικά ινστιτούτα και δεξαμενές σκέψης που συντάσσουν την αμερικανική πολιτική για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη». «Ηταν εδώ πρακτικά όλο το Γραφείο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που ασχολείται με τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως και το Γραφείο για την Ενέργεια και τους Φυσικούς Πόρους – από τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών για την Ευρώπη Τζέιμς Ο’ Μπράιεν, τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών για την Ενέργεια, Τζέφρι Πάιατ, και την αναπληρώτρια βοηθό υπουργό Εξωτερικών για την Ενέργεια, Κίμπερλι Χάρινγκτον, οι οποίοι ήταν ομιλητές, μέχρι και στελέχη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Κογκρέσου», λέει στην «Κ» ο Εντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HALC.

Πέραν των πολιτικών, καίρια ήταν και η παρουσία εκπροσώπων περιφερειακών οργανισμών, όπως ο Οσάμα Μομπάρεζ, γ.γ. του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, και στελεχών σημαντικών εταιρειών, όπως ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης –ο οποίος, πέραν της συμμετοχής του στο συνέδριο συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον κ. Πάιατ στην Ουάσιγκτον για να συζητήσουν τα σχέδια μετασχηματισμού και επέκτασης της ΔΕΗ στα Βαλκάνια– και η Βίβιαν Μπουζάλη, γενική διευθύντρια επικοινωνίας και στρατηγικής marketing της Mytilineos.

«Ως εφημερίδα προσπαθούμε να υπηρετούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την έγκυρη ενημέρωση ξένων κυβερνήσεων και των αξιωματούχων που ασχολούνται με την Ελλάδα, και αυτή είναι μια μεγάλη ευθύνη. Το συνέδριο που διοργανώνουμε τα τελευταία πέντε χρόνια στη μάλλον σημαντικότερη για τα εθνικά μας θέματα πρωτεύουσα, μας δίνει την ευκαιρία να το κάνουμε και διά ζώσης», δηλώνει ο διευθυντής της αγγλόφωνης έκδοσης της «Κ» Αθανάσιος Ελλις. «Δεν είναι μόνο οι συζητήσεις που γίνονται στο συνέδριο με στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης και του Κογκρέσου», τονίζει, «αλλά και οι εις βάθος ανταλλαγές ιδεών, ιδιωτικά, στο περιθώριο του συνεδρίου και στις δεξαμενές σκέψης που μας φιλοξένησαν».