Ουίνδσορ: Ολοκληρώθηκε το μνημόσυνο του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – Παρούσα η βασίλισσα Καμίλα

Ολοκληρώθηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο κάστρο του Ουίνδσορ το μνημόσυνο για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο με αφορμή τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του.

Στην επιμνημόσυνη δέηση που οργάνωσε η βρετανική βασιλική οικογένεια οικοδέσποινα ήταν τελικά η βασίλισσα Καμίλα αφού ο βασιλιάς Κάρολος, δεύτερος ξάδερφος του εκλιπόντος και στενός του φίλος, δεν παρέστη όπως αναμενόταν, καθώς συνεχίζει τη θεραπεία του για τον καρκίνο.

Συνολικά οι καλεσμένοι ήταν περίπου 330 και από αυτούς περίπου 80 ήταν μέλη βασιλικών οικογενειών απ’ όλο τον κόσμο.

The Royal Families arriving for the Thanksgiving Service of His Majesty King Constantine in Windsor.

Από τους πρώτους που έφτασαν στο παρεκκλήσι ήταν ο πρίγκιπας Παύλος με την οικογένειά του ενώ ακολούθησαν και τα άλλα τέσσερα παιδιά του τέως βασιλιά της Ελλάδος. Οι τέσσερίς τους διάβασαν σε αγγλική μετάφραση την Ιθάκη του Καβάφη ενώ ο Παύλος ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή.

Μεταξύ των επισήμων που παραβρέθηκαν ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε με τη σύζυγό του Λετίθια, η βασίλισσα Σοφία, αδερφή του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αλλά και ο σύζυγός της, Χουάν Κάρλος.

Τελευταία έφθασε η σύζυγός του Αννα Μαρία την οποία συνόδευε η οικοδέσποινα βασίλισσα Καμίλα.

Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι τελικά δεν παρευρέθηκε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αν και αναμενόταν καθώς ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος δεν ήταν μόνο νονός του αλλά είχαν και εξαιρετικές σχέσεις.

Το θέμα ήδη κάνει τίτλους στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης με τους δημοσιογράφους να αναρωτιούνται αν συμβαίνει κάτι σοβαρό με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Μετά την ολοκλήρωση της τελετής ακολούθησε δεξίωση στο κάστρο του Ουίνδσορ.

No Kings but two Queens (Camilla and Anne-Marie) here at Windsor today for the thanksgiving service for King Constantine II pic.twitter.com/hJcQ1HcmBM

— Kate Mansey (@KateMansey) February 27, 2024