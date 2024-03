«Οποτε έχουν πάρτι, καίνε το σύμπαν» – Μαρτυρίες κατοίκων του Ζωγράφου και των Εξαρχείων στην «Κ»

Καμένα σχολικά λεωφορεία, Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ήταν ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των επεισοδίων που πυκνώνουν στην περιοχή του Ζωγράφου. Η «Κ» καταγράφει την αυξανόμενη αγωνία κατοίκων και επιχειρηματιών τόσο στις γειτονιές γύρω από την Πανεπιστημιούπολη όσο και στα Εξάρχεια, όπου έχουν σημειωθεί επιθέσεις σε καταστήματα, στοχοποιημένα ως «χιπστερομάγαζα». «Οποτε έχουν πάρτι, καίνε το σύμπαν», λέει κάτοικος του Ζωγράφου, όπου το τελευταίο διάστημα ομάδα κουκουλοφόρων έχει μετατρέψει τη γειτονιά σε πεδίο μάχης.

«Εδώ ζουν οικογένειες, τι θέλουν από εμάς;»

Του Λουκά Βελιδάκη

«Εβλεπα από το μπαλκόνι μια βόμβα μολότοφ να σκάει δίπλα στο αυτοκίνητό μου. Πήρε φωτιά η ρόδα…». Ο Αναστάσιος Φ. κατοικεί επί δεκαετίες σε πολυκατοικία της οδού Ευφρονίου, ενός δρόμου που διασχίζει το Παγκράτι, τα Ιλίσια και την Καισαριανή, καταλήγοντας στον κόμβο της Υμηττού με την Ούλωφ Πάλμε. Λίγο πριν από τις 2.30 το πρωί της περασμένης Κυριακής, οι κάτοικοι που διαμένουν σε ένα ευρύ τόξο γύρω από την κεντρική είσοδο της Πανεπιστημιούπολης ξύπνησαν έντρομοι, καθώς ομάδα κουκουλοφόρων είχε μετατρέψει τη γειτονιά σε πεδίο μάχης. Δεν ήταν η πρώτη φορά.

Η εμπρηστική επίθεση στην οδό Ταξίλου, στου Ζωγράφου, τα ξημερώματα της Πέμπτης, που είχε ως αποτέλεσμα να καούν πέντε σχολικά βαν, έξι Ι.Χ. αυτοκίνητα και τρεις μοτοσικλέτες, ήταν ο τελευταίος κρίκος στην αλυσίδα των επεισοδίων που πυκνώνουν στην περιοχή. Μιλώντας στην «Κ» η Στέλλα Φραγκούλη, ιδιοκτήτρια του σχολείου, είπε: «Θα μπορούσαν να υπάρχουν θύματα, υπάρχουν διαμερίσματα εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε όλο αυτό. Κάηκαν όλα μας τα σχολικά και κάποια Ι.Χ. γειτόνων». Κάτοικος περιέγραψε το πώς προσπάθησε να μεταφέρει τις δύο μηχανές του, που κάηκαν ολοσχερώς. «Στις 3 τα ξημερώματα είδα μια λάμψη από το παράθυρο. Βγήκα έξω, είδα τα σχολικά να καίγονται. Δίπλα είχα παρκάρει τις δύο μηχανές μου. Προσπάθησα να τις απομακρύνω, αλλά η φλόγα ήταν έντονη, δεν τα κατάφερα. Ανέβασα τις τέντες στο διαμέρισμα για να μην πάρει φωτιά και η πολυκατοικία». Το παραπάνω περιστατικό δείχνει ότι οι δράστες αδιαφορούν για πιθανές παράπλευρες απώλειες, κάτι που πολλαπλασιάζει την αγωνία των κατοίκων.

Το περασμένο Σάββατο προς Κυριακή, όταν η διμοιρία των ΜΑΤ και ένα όχημα της Πυροσβεστικής έφτασαν στην οδό Ευφρονίου και επιχείρησαν να προσεγγίσουν στο σημείο όπου οι νεαροί κουκουλοφόροι είχαν ήδη πυρπολήσει τουλάχιστον δύο οχήματα –επί της Υμηττού και στην αρχή της Τσάφου–, δέχθηκαν βροχή από μολότοφ, πυροτεχνήματα και πέτρες σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου Ι.Χ. βρίσκονταν σταθμευμένα σε όλο το μήκος του δρόμου. «Είμαστε πιο πολλοί από σας, θα σας διαλύσουμε», φώναζαν οι κουκουλοφόροι.

Κάτοικοι έσπευσαν να μετακινήσουν τα οχήματά τους. Ενα Ι.Χ. τυλίχθηκε στις φλόγες και τη φωτιά έσβησε με πυροσβεστήρα ο ιδιοκτήτης του. Κύπριος φοιτητής, που πριν από μερικούς μήνες νοίκιασε διαμέρισμα σε ισόγειο πολυκατοικίας στην περιοχή, άνοιξε αγουροξυπνημένος την πόρτα του κι αντίκρισε φωτιές και καπνούς. «Σας παρακαλώ, πείτε μου τι συμβαίνει;», ρώτησε τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν απάντησαν, καθώς η προσοχή τους ήταν στραμμένη στους κουκουλοφόρους.

Στην καντίνα επί της Ούλωφ Πάλμε παρέμεναν συγκεντρωμένοι δεκάδες νεαροί, οι οποίοι συμμετείχαν σε αποκριάτικο πάρτι. Κάποιοι φώναζαν συνθήματα κατά της ΕΛ.ΑΣ. Το σκηνικό συμπλήρωναν οι φλόγες από τα δύο οχήματα που καίγονταν στην αρχή της Υμηττού. «Οποτε έχουν πάρτι, καίνε το σύμπαν. Κάποια στιγμή θα αντιδράσουμε εμείς», δήλωσε ένας μεσήλικας, τσουλώντας τη μηχανή του σε μια προσπάθεια να την απομακρύνει από την «εμπόλεμη ζώνη».

«Δεν είναι η πρώτη φορά, πλέον συμβαίνει κάθε τρεις και λίγο», δήλωσε στην «Κ» νεαρή γυναίκα, η οποία εργάζεται σε κατάστημα εστίασης της περιοχής. «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αστυνομία δεν τους συλλαμβάνει». Οσο μιλούσε, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προσέγγιζαν εν μέσω εκρήξεων και χημικών την κεντρική είσοδο του ΕΚΠΑ, απωθώντας τους νεαρούς, οι οποίοι κατά την αποχώρησή τους πυρπόλησαν δύο ακόμη Ι.Χ. επί της Τσάφου. Βλέποντας αυτή την εικόνα, η ιδιοκτήτρια του οχήματος άρχισε να ουρλιάζει. Το όχημα της Πυροσβεστικής έφτασε όταν και τα δύο οχήματα είχαν καεί ολοσχερώς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βράδυ του περασμένου Σαββάτου οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν τυλίξει ερυθρόλευκες κορδέλες σε διάφορα σημεία έξω από την είσοδο της Πανεπιστημιούπολης, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τους κατοίκους από το να παρκάρουν στην «επικίνδυνη ζώνη». «Δεν αντέχεται αυτή η κατάσταση. Φοβάσαι να παρκάρεις το Ι.Χ. έξω από το σπίτι σου, μην τυχόν και σου το κάψουν. Εδώ ζουν απλοί εργαζόμενοι, οικογένειες, ηλικιωμένοι. Τι θέλουν από εμάς;», τόνισε στην «Κ» ο Νίκος Τ., ο οποίος ζει επί της Ευφρονίου από τις αρχές του 2000.

«Εντονο άγχος»

Η Βικτόρια είναι από την Ουκρανία. Μένει στην περιοχή της Καισαριανής από τον περασμένο Αύγουστο. Στην πόλη της, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, από την έναρξη της εισβολής δεν έχουν ακουστεί εκρήξεις – κατά κάποιον τρόπο ανήκει στους τυχερούς. Τώρα, ήδη δυο φορές έχει πεταχτεί έντρομη μέσα στον ύπνο της από τους κρότους των κοκτέιλ μολότοφ. «Δεν το περίμενα αυτό, μου προκαλεί έντονο άγχος…».

Αισθάνονται ότι η απειλή για τα μαγαζιά τους είναι ξεκάθαρη

Της Λίνας Γιάνναρου

«Για να το θέσω απλά, δεν περνάμε πολύ καλά». Το λακωνικό σχόλιο ανήκει σε επιχειρηματία των Εξαρχείων, έξω από το μαγαζί του οποίου τοποθετήθηκε πριν από λίγες ημέρες αφίσα-κάλεσμα του Συντονιστικού Δράσης για την υπεράσπιση των Εξαρχείων σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Σάββατο το πρωί στη συμβολή των οδών Ζωοδόχου Πηγής και Μεθώνης. Από αφίσες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στα Εξάρχεια άλλο τίποτα, όμως αυτή είχε κάτι το διαφορετικό. Ο προσεκτικός παρατηρητής θα έβλεπε στην εικόνα ένα μαγαζί να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Η αφίσα έχει κατακλύσει τα Εξάρχεια, ενώ έχει τοποθετηθεί «στρατηγικά» και έξω από τα καταστήματα που έχουν στοχοποιηθεί ως «χιπστερομάγαζα», αφού θεωρείται ότι συμβάλλουν στον «εξευγενισμό» της περιοχής. Δεν είναι η μόνη νέα αφίσα που έχει εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες στα Εξάρχεια. Μια δεύτερη, που απεικονίζει μια νεκροκεφαλή, γράφει: «Tourists go home, you destroy our neighborhood». Η συγκεκριμένη αφίσα έχει τοποθετηθεί έξω από γνωστά Αirbnb. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από δύο εβδομάδες άγνωστοι επιτέθηκαν σε κτίριο διαμερισμάτων που διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση στα Εξάρχεια, προκαλώντας ζημιές στη ρεσεψιόν.

Αφίσα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο έχει κατακλύσει τα Εξάρχεια, ενώ έχει τοποθετηθεί «στρατηγικά» και έξω από επιχειρήσεις που έχουν στοχοποιηθεί ως «χιπστερομάγαζα».

Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν από ένα μήνα ομάδα ατόμων είχε πραγματοποιήσει επίθεση στην κάβα – ανθοπωλείο Polyamorous, κατατρομοκρατώντας τους ανθρώπους που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο κατάστημα και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Η προκήρυξη που αναρτήθηκε στο indymedia κάνει λόγο για ένα «κυριλέ μαγαζί με ακριβά ποτά, που απευθύνεται στον κάθε φραγκάτο “εναλλακτικό” και αποτελεί μέρος του βίαιου εξευγενισμού. Ενός εξευγενισμού που επιχειρεί να μετατρέψει ολόκληρη τη γειτονιά των Εξαρχείων σε θεματικό πάρκο για τουρίστες, χίπστερ και πλούσιους, εκτοπίζοντας όσα δεν χωράνε στα σπίτια με τα απλησίαστα ενοίκια, τις πλατείες με τις λαμαρίνες και τα χίπστερ διασκεδαστήρια».

Ακολούθησαν επιθέσεις με ρίψη μπογιάς σε κτίριο Αirbnb, αλλά και σε εστιατόριο και μάλιστα την ώρα που ήταν ανοιχτό και γεμάτο κόσμο. Επικράτησε πανικός, ενώ οι εργαζόμενοι που προσπαθούσαν να καθησυχάσουν τους πελάτες και να καθαρίσουν τις ζημιές προπηλακίζονταν από το συγκεντρωμένο πλήθος. Οι παρευρισκόμενοι έκαναν λόγο για ομάδα νεαρών. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε κανένα από αυτά τα περιστατικά δεν εμφανίστηκε η αστυνομία, η οποία ως γνωστόν έχει έντονη παρουσία στα Εξάρχεια και ιδίως γύρω από την πλατεία.

Μετά την εμφάνιση και των νέων αφισών και ενόψει της συγκέντρωσης του Σαββάτου (έχει προγραμματιστεί για τις 12.30 το μεσημέρι), πολλοί επιχειρηματίες, παλιοί και νέοι, βρίσκονται σε αναστάτωση. Μολονότι η διαμαρτυρία οργανώνεται από το Συντονιστικό Δράσης για την υπεράσπιση των Εξαρχείων, που δεν σχετίζεται με τις επιθέσεις του προηγούμενου διαστήματος, πολλοί νιώθουν ότι πλέον η απειλή είναι ξεκάθαρη –φλόγες σε κτίρια, νεκροκεφαλές–, ενώ και το κείμενο που συνοδεύει την αφίσα φωτογραφίζει συγκεκριμένα καταστήματα («να φάνε την πανάκριβη φοκάτσια της περιοχής και μετά να απολαύσουν ένα κρασί», «κάλτσες αγοράζεις από φάνσι καλτσάδικα» κ.ά). Ουδείς γνωρίζει ποιος θα είναι ο επόμενος που θα την πληρώσει. Κάποιοι έχουν προτείνει ότι ήρθε η ώρα να αναλάβουν δράση, να κινητοποιηθούν, να μην περιμένουν την επόμενη επίθεση, αλλά οι περισσότεροι θεωρούν ότι θα μπλέξουν χειρότερα αν εναντιωθούν ανοιχτά στις ομάδες αυτές. «Θα περάσει κι αυτό», είναι η κυρίαρχη στάση. «Θα το ξεχάσουν». Αλλοι διαφωνούν. «Είναι πιο επιθετικοί πια. Πρέπει κάτι να γίνει», λέει επιχειρηματίας στην «Κ», φυσικά με τον όρο της ανωνυμίας, όπως όλοι. Πολλοί έχουν επενδύσει τις οικονομίες μιας ζωής στα καταστήματά τους, δεν πρέπει να τα υπερασπιστούν; «Πάω στοίχημα ότι κανένας από αυτούς δεν ζει ούτε ζούσε ποτέ στα Εξάρχεια. Οπως και πολλοί από τις άλλες συλλογικότητες. Αν ζούσαν εδώ και τους ενδιέφερε στ’ αλήθεια η περιοχή, θα αντιδρούσαν και στη διακίνηση ναρκωτικών που είναι γνωστό πού γίνεται. Οταν όμως τους λες γι’ αυτό, σου απαντούν ότι είναι δουλειά της αστυνομίας. Το κράτος το επικαλούνται μόνο όταν τους συμφέρει». Είναι άλλωστε και τα ναρκωτικά μέρος του εξαρχειώτικου προϊόντος, όπως λέει και το κείμενο της αυριανής συγκέντρωσης: «Οι μόνιμοι πλέον τουρίστες σε ρωτούν πού θα βρουν ένα καλό γιόγκα στούντιο και λίγο μπάφο».