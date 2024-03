Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε υποδιοικητή της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι σκότωσε τον Αλί Αμπέντ Αχσάν Ναΐμ, υποδιοικητή της μονάδας πυραύλων της Χεζμπολάχ, σε αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Μπαζουριέ στον Λίβανο.

The IDF says it eliminated the deputy commander of Hezbollah’s rocket unit in a drone strike in southern Lebanon earlier today.

Ali Naim was struck while in a car in the town of Bazouriye, close to Tyre this morning.

According to the IDF, Naim is “considered to be a significant… pic.twitter.com/CzXqiHxFVl

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 29, 2024