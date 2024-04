Μία πλήρης υποτροφία στο Perrotis College για μαθητές του Έβρου από τον «Γαστρονόμο»

Μία πλήρη υποτροφία προπτυχιακών σπουδών τετραετούς φοίτησης προκηρύσσει το Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, με χρηματοδότηση από το περιοδικό «Γαστρονόμος» της εφημερίδας «Καθημερινή», στο πλαίσιο του μακρόχρονου προγράμματος υποτροφιών του. Αφορά υποψηφίους που κατάγονται από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, με έναρξη την ακαδημαϊκή χρονιά 2024-2025.

Αφορά ένα από τα παρακάτω προγράμματα σπουδών:

• BSc (Hons) in International Business

• BA (Hons) in Digital Marketing

• BSc (Hons) in Sustainable Agriculture & Management – Precision Agriculture

• BSc (Hons) in Food Science

• BSc (Hons) in Environmental Science

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. Στην αξιολόγηση της αίτησης τους θα συνεκτιμηθούν εκτός από τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και άλλοι παράγοντες/κριτήρια.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών λήγει το Σάββατο 31 Αυγούστου 2024.

Πληροφορίες ΕΔΩ