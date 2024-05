Βάπτισμα του πυρός στις ευρωεκλογές

Εν μέσω μιας μάλλον άνευρης προεκλογικής περιόδου, κάποιοι αδημονούν να φτάσει η 9η Ιουνίου. Δεν είναι οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές, αλλά ορισμένοι συμπολίτες μας που έχουν μόλις αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια και εντός ολίγου θα λάβουν το βάπτισμα του πυρός ως ψηφοφόροι. Η «Κ» συνομιλεί με τρεις ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών για τις προτεραιότητες και τα κριτήρια που θέτουν στην επιλογή των προσώπων που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στις Βρυξέλλες.

Πάνος Ράπι, 22 χρόνων

Θέλω να ακουστεί η φωνή μου

Λίγες μόνον εβδομάδες προτού φύγει για «Εράσμους» στις Βρυξέλλες, ο 22χρονος Πάνος Ράπι, γέννημα-θρέμμα Εξαρχειώτης με καταγωγή από την Αλβανία, θα βρεθεί πίσω από το παραβάν. «Φυσικά και θα ψηφίσω», λέει με ενθουσιασμό στην «Κ» ο Πάνος, που σπουδάζει στο τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου. Θα μπορούσε να νιώσει πιο κοντά στους υποψηφίους με μεταναστευτικό προφίλ και να τους επιλέξει, «υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι πολιτεύονται με παράταξη που με εκφράζει ιδεολογικά». Ιδανικό, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ήταν τα κόμματα να εντάσσουν στα ψηφοδέλτια ειδικούς «και όχι αναγνωρίσιμες φιγούρες που θα φέρουν εύκολα ψήφους». Ο Πάνος, που έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στην Αθήνα, έκανε την αίτηση για πολιτογράφηση πριν από πέντε χρόνια και έλαβε τελικά την ελληνική ιθαγένεια πριν από έναν μήνα. «Ενας από τους λόγους που μπήκα σ’ αυτή τη διαδικασία είναι και το δικαίωμα του εκλέγειν», διευκρινίζει ο 22χρονος, που δηλώνει πολιτικοποιημένος. «Ηθελα να ακουστεί η φωνή μου». Ως φοιτητής, αλλά και ως κάτοικος Εξαρχείων, το τελευταίο διάστημα ασχολείται συστηματικά με το ζήτημα της σταδιακής μεταμόρφωσης της γειτονιάς, «με την τάση “τουριστικοποίησης” των Εξαρχείων, που έχει φέρει μεγάλη άνοδο στις τιμές των κατοικιών». Αυτό αποτελεί, μάλιστα, και το θέμα της πτυχιακής του. «Στις Βρυξέλλες θα κάνω πρακτική άσκηση στη Feantsa (European Federation of National Organisation working with the Homeless)». Το στεγαστικό, επομένως, τον απασχολεί έντονα. «Τους τελευταίους μήνες έχω κάνει πολλές συζητήσεις σχετικά με το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά και γενικότερα για τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης των παιδιών της γενιάς μου». Τι μήνυμα θα ήθελε να στείλει στην Ε.Ε.; «Θα ήθελα με την ψήφο μας όλοι οι Ευρωπαίοι να καταδικάσουμε την Ακροδεξιά». Οι γονείς του Πάνου, απουσία ιθαγενείας δεν έχουν ψηφίσει ποτέ. «Τους απασχολεί πολύ η προοπτική ένταξης της Αλβανίας στην Ε.Ε., γιατί ονειρεύονται να γυρίσουν κάποια στιγμή πίσω». Ο ίδιος, ωστόσο, δεν δείχνει ενδιαφέρον. «Εχω να πάω δεκαπέντε χρόνια στην Αλβανία, δεν έχω καμιά συναισθηματική σύνδεση με τη χώρα», απαντάει, «δεν μιλάω καν τη γλώσσα, απλώς καταλαβαίνω μερικές λέξεις».

Αντζελα Κοζουχάρι, 55 χρόνων

Το πιο σοβαρό θέμα είναι το περιβάλλον

Με ιδιαίτερη χαρά θα προσέλθει στις κάλπες για πρώτη φορά η κ. Αντζελα Κοζουχάρι, που εγκαταστάθηκε στη χώρα μας πριν από 26 χρόνια από τη Μολδαβία. «Για μένα το πιο σοβαρό θέμα που θα έπρεπε να πρωταγωνιστεί σε κάθε προεκλογική εκστρατεία είναι το περιβάλλον», λέει στην «Κ» η 55χρονη γυναίκα, που επιδιορθώνει ρούχα στο κατάστημά της στον Αγιο Παντελεήμονα. «Οι όλο και πιο συχνές και έντονες πυρκαγιές με ανησυχούν», προσθέτει η ίδια. Το άλλο ζήτημα που την έχει θορυβήσει είναι το κράτος δικαίου. «Εχω συνεχώς την αίσθηση ότι οι νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται».

Η ίδια, καθώς θέλει να έχει λόγο για όσα συμβαίνουν, είχε ψηφίσει και το 2010 στις δημοτικές εκλογές, στις οποίες είχε δοθεί το δικαίωμα ψήφου σε μετανάστες. Ωστόσο, η πρώτη της αίτηση για απόκτηση της ιθαγένειας απορρίφθηκε, με το αιτιολογικό ότι «δεν συμμετέχει στην κοινωνία». Κατέθεσε εκ νέου αίτηση το 2017. Εν συνεχεία και χάρη στην παρακολούθηση μαθημάτων που προσφέρει το Κέντρο Ενταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων πέρασε τις εξετάσεις και έλαβε πολύ πρόσφατα την ελληνική ιθαγένεια. «Οι διαδικασίες για την πολιτογράφηση θα έπρεπε να είναι ίδιες σε όλη την Ε.Ε.», επισημαίνει. Η κόρη της ζει στη Σκωτία, η ίδια ωστόσο θέλει να γεράσει στην Αθήνα.

Νικήτας Μισένκο, 21 χρόνων

Εμφαση στα πρακτικά ζητήματα

Με την καθημερινότητα των πολιτών θέλει να ασχοληθούν οι ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν ο 21χρονος Νικήτας Μισένκο, φοιτητής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πάντειο. «Ο ιδανικός για μένα υποψήφιος είναι κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός, είναι νέος σε ηλικία (σ.σ. κάτω από 40) και διαθέτει επιστημονική κατάρτιση», απαντάει ο νεαρός φοιτητής, που ήρθε τριών χρόνων από την Ουκρανία με την οικογένειά του. «Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, το μεταναστευτικό, το εκπαιδευτικό σύστημα, το κράτος δικαίου και η ισονομία αποτελούν τις δικές μου προτεραιότητες», τονίζει. Προφανώς ένας πολιτικός που θα δεσμευόταν ότι θα εργαστεί για το τέλος ενός από τους δύο πολέμους που μαίνονται –ο ένας, μάλιστα, στην ιδιαίτερη πατρίδα του– θα κέρδιζε την εκτίμησή του. «Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή πρέπει να προτάξουμε την επίλυση των προβλημάτων που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας και υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής μας», τονίζε. «Εμφαση, λοιπόν, στα πρακτικά όχι στα high politics».