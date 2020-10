Φιλία ζωής

Διαγνώστηκαν όλες μαζί το 2016 με καρκίνο και γνωρίστηκαν στην ογκολογική μονάδα του Hopkins All Children Hospital. Τα τέσσερα κορίτσια, Lauren Glynn, Chloe Grimes, McKinley Moore και Avalynn Luciano, κοντά στην ηλικία και βιώνοντας την ίδια κατάσταση δεν άργησαν να γίνουν αχώριστες. Εκτοτε συναντιούνται κάθε χρόνο, έστω και αν την φετινή χρονιά λόγω κορωνοϊού αναγκάστηκαν να την κάνουν διαδικτυακά. Η φωτογραφία από την περσινή τους συνάντηση. (Allyn DiVito/John Hopkins All Children's Hospital via AP)