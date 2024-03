Βιομηχανικό μνημείο για τους ωκεανούς

Το Gasometer στο Ομπερχάουσεν της Γερμανίας, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη για αποθήκευση υγραερίου, αν και ως κτίριο είναι ένα μνημείο της βιομηχανίας, υπηρετεί πια έναν άλλο σκοπό. Παντού όπου και να γυρίσει κανείς, μπορεί να δει εντυπωσιακές φωτογραφίες, υψηλής ανάλυσης βίντεο αλλά και εκθέματα, όλα αφιερωμένα στους Ωκεανούς με την τεράστια οθόνη ύψους 40 μέτρων και 18 πλάτους, να κλέβει τις εντυπώσεις με υποβρύχιες σκηνές.

AP Photo/Amr Nabil

Ηχεία, μικρόφωνο και led

Πρέπει να ξυπνούν πριν χαράξει για να πάρουν το πρώτο γεύμα της ημέρας στην διάρκεια του Ραμαζανιού, καθώς θα φάνε και θα πιούνε πάλι όταν πέσει ο ήλιος. Την δουλειά αυτή την κάνει ο «Mesaharati» που γυρίζει στις γειτονιές και ξυπνά τον κόσμο. Μόνο που στο Κάιρο εκσυγχρονίστηκε και αυτός και πια την δουλειά του την κάνει με μικροφωνική και led γιρλάντες για εκείνον και την καμήλα του.

AP Photo/Francisco Seco

Τερματοφύλακας επί πληρωμή

Ο εικονιζόμενος Mustafa Mert Olcer βιοπορίζεται ως κούριερ καθημερινά στις γειτονιές της Κωνσταντινούπολης. Το όνειρό του είναι το ποδόσφαιρο, και γι αυτό συμμετέχει στο πρακτορείο Rent a Goalkeeper όπου αρκετά απογεύματα επί πληρωμή καλύπτει τα γκολπόστ όποιας ομάδας τον καλεί.

AP Photo/Damian

Για πρώτη φορά στην Δυτική Ακτή

Είναι γνωστή η αγάπη του πρώην προέδρου George W. Bush για την ζωγραφική και μετά το τέλος της θητείας του, πραγματικά αφοσιώθηκε σε αυτή. Η έκθεση του με πορτραίτα βετεράνων που τραυματίστηκαν στην μάχη, όπως του εικονιζόμενου Alexander Glenn Camden που έχει βραβευτεί με μωβ καρδιά καθώς δέχθηκε σφαίρα στον λαιμό του, παρουσιάζεται στην Καλιφόρνια και την Προεδρική Βιβλιοθήκη Ρίτσαρντ Νίξον. Ο τίτλος της έκθεσης είναι «Portraits of Courage: A Commander in Chief’s Tribute to America’s Warriors».