Stream & Cinema #22: Δαχτυλίδια, δράκοι και… εκατομμύρια

Οι δύο πιο πολυαναμενόμενες, αλλά και πιο ακριβές, τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων ετών κατέφτασαν πρόσφατα στην μικρή οθόνη και το Stream and Cinema επιστρέφει με τον δεύτερο κύκλο του για να τις παρουσιάσει.

Ο Αιμίλιος Χαρμπής και η Αλεξάνδρα Σκαράκη σχολιάζουν τα πρώτα επεισόδια των «The Rings of Power» και «House of the Dragon», κάνοντας και τις (αναπόφευκτες) συγκρίσεις.

Δημοσιογραφική επιμέλεια - Παρουσίαση: Αιμίλιος Χαρμπής - Αλεξάνδρα Σκαράκη

Επιμέλεια παραγωγής: Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr