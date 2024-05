Μαμάδες με Ρούμι: Στον δρόμο για το Πάσχα!

Διακοπές του Πάσχα με τα παιδιά στο σπίτι και οι Μαμάδες με Ρούμι αναζητούν την ισορροπία ανάμεσα σε ήθη και έθιμα και διεκδικούν τον ελεύθερο χρόνο που έχουν ή θα έπρεπε να έχουν οι διακοπές.

Ακούστε εδώ το επεισόδιο:

Από το ανέμελο Πάσχα των παιδικών χρόνων στις πασχαλινές υποχρεώσεις που έχουμε ως γονείς. Πώς θα καταφέρουμε να κρατήσουμε ισορροπία ανάμεσα στα πρέπει και στα θέλω; Υπάρχουν κοινά ενδιαφέροντα ανάμεσα σε μεγάλους και παιδιά;

Είναι σημαντικό κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα να βρεθούν οι στιγμές όπου ενήλικες και παιδιά θα περάσουν χρόνο μαζί σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού. Η ισορροπία ανάμεσα στις ατομικές και τις κοινές επιθυμίες είναι το κλειδί για μια κοινή περίοδο διακοπών γεμάτη στιγμές χαράς.

Ακολουθούν 10 προτάσεις που μπορεί να προσφέρουν διασκέδαση και ωραίες στιγμές σε μικρούς και μεγάλους κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα.

Καλλιτεχνικά ή κατασκευές

Ανάλογα την ηλικία του παιδιού επιλέξτε να φτιάξετε μαζί μια κατασκευή (από αεροπλανάκια μοντελισμού, μέχρι ξυλογλυπτική, οριγκάμι, χειροτεχνίες ή lego).



Πρόταση : Ένα βιβλίο που μπορεί να σας δώσει έμπνευση είναι το «Art Making with MoMA: 20 Activities for Kids Inspired by Artists at MoMA».

Επιστροφή στη Φύση

Αφορμή για ανέμελες συζητήσεις, εξερευνήσεις, ανακαλύψεις. Τι παρατηρείτε; Τι ακούτε; Μοιραστείτε με το παιδί και τα δικά σας συναισθήματα. Κάντε ποδηλατάδα, παίξτε μπάλα στο δάσος. Κάντε κοντινές εκδρομές σε προορισμούς όπως η Λίμνη Μπελέτσι στην Πάρνηθα, ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο (συνδυάστε το με περίπατο και παιχνίδι σε κάποια κοντινή παραλία), βόλτα και πικ νικ στο Αισθητικό δάσος του Υμηττού ή ακόμα και στα Αναφιώτικα στην Πλάκα που θα σας δώσει την αίσθηση πως είστε σε νησί ή τέλος έναν περίπατο στον Εθνικό κήπο.



Πρόταση: Συνδυάστε τη βόλτα στον Εθνικό Κήπο με το επεισόδιο του Μαμάδες με Ρούμι «Εκδρομή στο κέντρο της πόλης» για να πάρετε ιδέες.

Μαγειρέψτε παρέα

Αφήστε τα παιδιά να ανακατέψουν, να αναγνωρίσουν, να μυρίσουν τα υλικά, να ζυγίσουν, να μετρήσουν, κοινώς αφήστε τα να σας βοηθήσουν. Γενικότερα δώστε τους τον χώρο και τον χρόνο να ασχοληθούν και με άλλες δουλειές στο σπίτι. Ας αναλάβουν ευθύνες και καθήκοντα ώστε να νιώσουν πως και τα ίδια συμβάλλουν στην προετοιμασία.

Πρόταση: Δείτε παρέα την «Πολίτικη Κουζίνα» του Τ.Μπουλμέτη.

Παίξτε επιτραπέζια

Σίγουρη διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους. Δραστηριότητα μέσα από την οποία τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η συνεργασία, η στρατηγική σκέψη και η διαχείριση της νίκης και της ήττας.

Πρόταση: Επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματα που σερβίρουν καφέ και έχουν και επιτραπέζια. Διαλέξτε με τα παιδιά όποιο παιχνίδι σας κεντρίσει το ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι που εργάζονται σε τέτοια καταστήματα είναι γνώστες των παιχνιδιών, θα σας το εξηγήσουν και αν σας αρέσει μπορείτε να το αγοράσετε και για το σπίτι. Αν όχι, μπορείτε να παίξετε άλλο παιχνίδι.

Στο Μουσείο

Δεν χρειάζεται να επισκεφθείτε ένα μουσείο μόνο και μόνο για να συμμετέχει το παιδί σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Βρείτε μια έκθεση που να έχει ενδιαφέρον για εσάς και ζητήστε από το παιδί να σας συνοδεύσει. Ανακαλύψτε παρέα την έκθεση.

Πρόταση: “Νομίζω ήρθε η ώρα ν’ ακούσουμε…”. Το Ινστιτούτο Ελληνικής Μουσικής Κληρονομιάς (IEMK) στην Πινακοθήκη Γκίκα. Ακούστε μουσικά δείγματα από το έργο σημαντικών δημιουργών, δείτε πλούσιο αρχειακό και οπτικοακουστικό υλικό, ανιχνεύστε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τη δικτύωση που ένωνε τους μουσικούς αυτούς μεταξύ τους.

This is Athens – City Festival

Ένα σύγχρονο ετήσιο φεστιβάλ που για έναν ολόκληρο μήνα (από 1η Μαΐου έως 2 Ιουνίου) προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να επιλέξουν ανάμεσα σε 100 συναρπαστικά events που βασίζονται σε τέσσερις βασικούς άξονες: εκθέσεις, γαστρονομία, ψυχαγωγία και δραστηριότητες υπαίθρου.



Πρόταση: Κυριακή, 12 Μαΐου, ώρα 10:45’-13:00’ «Ο Μαγεμένος Κήπος: Κυνήγι Θησαυρού στην όαση της Αθήνας». Η ομάδα Narratologies παρουσιάζει ένα υβριδικό παιχνίδι στον Εθνικό Κήπο. Οι συμμετέχοντες καλούνται να λύσουν ένα μυστήριο κατεβάζοντας ένα application στο κινητό τους, ενώ σε διάφορα σημεία του Κήπου θα τους περιμένουν και οι ίδιοι οι διοργανωτές του παιχνιδιού για να τους καθοδηγήσουν.

Θαλασσογραφία

Για όσους κατοικούν στην Αθήνα μια βόλτα στον Πειραιά φαντάζει εκδρομή και ας πρόκειται για κοντινή διαδρομή. Και μόνο η θέα των καραβιών δίνει την αίσθηση της προσμονής ενός ταξιδιού, της αναμονής των καλοκαιρινών διακοπών.

Πρόταση: Μπορείτε να κάνετε έναν ωραίο περίπατο στο Μικρολίμανο και πριν ή μετά να επισκεφθείτε το Ναυτικό Μουσείο Πειραιά όπου αυτό το διάστημα πραγματοποιείται η έκθεση με τίτλο «Κωνσταντίνος Βολανάκης – Ο ζωγράφος της θάλασσας επιστρέφει στον Πειραιά». Παρουσιάζονται 52 πίνακες της συλλογής του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, που είναι η μεγαλύτερη συλλογή έργων του κορυφαίου Έλληνα θαλασσογράφου.

Escape room

Αν τα παιδιά είναι σχολικής ηλικίας και άνω, υπάρχουν πολλές επιλογές ανάμεσα σε escape room που υπάρχουν στην πόλη και είναι φιλικά προς οικογένειες. Θα λύσετε γρίφους, θα συνεργαστείτε, θα χρησιμοποιήσετε φαντασία, θα διασκεδάσετε και φυσικά είναι ιδανικός τρόπος να κάνετε bonding.

Πρόταση: Βρες τον ένοχο! Paul Martin, εκδ. Πατάκης

Ένα Βιβλιοπαιχνίδι που μπορείτε να παίξετε οπουδήποτε ξεδιπλώνοντας μαζί με τα παιδιά, το κατασκοπικό σας ταλέντο.

Οργάνωση βιβλιοθήκης

Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη σπιτιού ή δωματίου που να μην χρειάζεται ένα ξεκαθάρισμα. Η περίοδος των διακοπών δίνει καλές ευκαιρίες για να τακτοποιήσετε τη δική σας βιβλιοθήκη. Θα βρείτε βιβλία που είχατε ξεχάσει την ύπαρξη τους, θα σας δοθεί η ευκαιρία να διαβάσετε ξανά ένα βιβλίο που αγαπάτε ή ένα βιβλίο που το είχατε στο ράφι της βιβλιοθήκης αλλά έμεινε αδιάβαστο. Αν σε αυτή την τακτοποίηση εμπλέξετε και τα παιδιά, θα δείτε πώς θα μετατραπεί η …φασίνα σε δημιουργική δραστηριότητα. Μιλήστε για ένα βιβλίο που αγαπάτε, πείτε στο παιδί πώς βρέθηκε στην κατοχή σας (ήταν δώρο; Το αγοράσατε; Και αν ναι, πότε και πού;) Αν δεν θέλετε να παιδευτείτε για ώρες, περιοριστείτε στην τακτοποίηση ενός μόνο ραφιού ή της βιβλιοθήκης του παιδιού. Δείτε μήπως κάποια βιβλία δεν τα διαβάζετε πια και θέλετε να τα χαρίσετε σε κάποιον φίλο ή να τα κάνετε δωρεά σε κάποιο φορέα.

Πρόταση: Εάν δεν θέλετε να μπλέξετε καθόλου με δουλειές επισκεφθείτε την πλησιέστερη βιβλιοθήκη και περάστε εκεί χρόνο μαζί με το παιδί. Γίνετε μέλη και δανειστείτε το πρώτο σας βιβλίο.

Ανακαλύψτε μια γειτονιά

Επισκεφθείτε τη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. Ένας χώρος που συνδυάζει εκπαίδευση, πολιτισμό, κοινωνική καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Με πολύ ωραία καταστήματα αλλά και πλούσιο πρόγραμμα δράσεων.