Tα επαγγέλματα που θα εξαφανιστούν λόγω της τεχνολογίας

Εκτιμάται ότι μεταξύ του 2016 και του 2026 θα χαθούν πολλές δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, σε συγκεκριμένα επαγγέλματα λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης.

Σύμφωνα με το παρακάτω βίντεο, θα μειωθούν οι θέσεις ταμιών καθώς οι διαδικτυακές αγορές αλλά και τα αυτόματα ταμεία στα καταστήματα έχουν περιορίσει τη ζήτηση τους.

Περίπου 41.800 θέσεις τραπεζικών υπαλλήλων θα εξαφανιστούν λόγω ότι οι συναλλαγές μέσω εφαρμογών ολοένα και πληθαίνουν.

Στο ίδιο διάστημα, οι υπάλληλοι ταχυδρομείου θα συρρικνωθούν κατά 65.300, καθώς οι μηχανές πλέον μπορούν να κάνουν την ταξινόμηση των φακέλων.

Επίσης, η ρομποτική και οι 3D εκτυπώσεις θα στοιχίσουν περίπου 145.000 θέσεις συναρμολογητών.

Το μεγαλύτερο πλήγμα φαίνεται πως θα το δεχθεί ο κλάδος των διοικητικών υπαλλήλων, αφού υπολογίζεται πως θα χαθούν 321.200 θέσεις. Τα νέα τεχνολογικά εργαλεία «βοηθούν» τα διοικητικά στελέχη να διεκπεραιώσουν μόνα τους πολλές εργασίες. Σημειώνεται πάντως πως εξαίρεση είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι στον χώρο της Υγείας.

Here are five jobs that might disappear because of technology pic.twitter.com/BWJr1YzTUV

— Business Insider (@businessinsider) October 8, 2020