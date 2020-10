Νότια Κορέα: Μεγάλη φωτιά σε κτίριο κατοικιών (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ψηλό κτίριο κατοικιών στη Νότια Κορέα. Η φωτιά ξεκίνησε από τον δωδέκατο όροφο και γρήγορα εξαπλώθηκε και στο υπόλοιπο κτίριο.

A massive blaze that began on the 12th story of a residential high rise in South Korea quickly engulfed the entire structure, forcing hundreds of people to evacuate. https://t.co/KVorURhUyz pic.twitter.com/3oQ6rPftEt

— ABC News (@ABC) October 8, 2020