Το Νόμπελ Ειρήνης στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ

Στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ απονεμήθηκε το Νόμπελ Ειρήνης 2020 για τις προσπάθειές του ως προς την καταπολέμηση του υποσιτισμού και για τη συμβολή του στη βελτίωση των συνθηκών για ειρήνη σε περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις.

Η νορβηγική επιτροπή του Νόμπελ τόνισε ότι η ανάγκη εξεύρεσης πολυμερών λύσεων είναι σήμερα «πιο ορατή από ποτέ».

Ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος Τόμσον Φίρι δήλωσε μετά την ανακοίνωση της επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης πως «είναι μια στιγμή υπερηφάνειας» και «ένα αληθινό κατόρθωμα».

«Είναι μια στιγμή υπερηφάνειας. Ένα αληθινό κατόρθωμα» σχολίασε ο εκπρόσωπος, μετά την ανακοίνωση της επιτροπής του Νόμπελ Ειρήνης.

«Μία από τις ομορφιές των δραστηριοτήτων του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος είναι ότι δεν παρέχουμε μόνο τροφή για σήμερα και αύριο, αλλά δίνουμε επίσης στους ανθρώπους τις αναγκαίες γνώσεις για να καλύψουν τις ανάγκες τους τις μέρες που έρχονται» επεσήμανε, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στην Γενεύη λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της επιτροπής του Νόμπελ.

«Η υποψηφιότητα από μόνη της ήταν αρκετή, αλλά η βράβευση με το Νόμπελ Ειρήνης είναι αληθινό κατόρθωμα», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος κα αναφέρθηκε στο έργο του οργανισμού για την παροχή τροφίμων και άλλων προμηθειών κατά την διάρκεια της πανδημίας COVID-19, όταν σταμάτησαν οι αεροπορικές συνδέσεις. «Αυτό ξεπέρασε τα όρια του καθήκοντος».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2020 Nobel Peace Prize to the World Food Programme (WFP).#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/fjnKfXjE3E

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2020