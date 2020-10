Ο Τραμπ χάνει τις μεγάλες ηλικίες

Πολλοί Αμερικανοί μεγαλύτερης ηλικίας απομακρύνθηκαν αυτή τη χρονιά από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καθώς η πανδημία του κορωνοϊού σαρώνει τη χώρα αποδυναμώνοντας έτσι μια σημαντική βάση ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών, η οποία βοήθησε στην είσοδό του στον Λευκό Οίκο το 2016, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Ο Τραμπ και ο Δημοκρατικός αντίπαλός του Τζο Μπάιντεν μοιράζονται σήμερα τους αμερικανούς ψηφοφόρους, ηλικίας 55 ετών και άνω, σχεδόν εξίσου: το 47% των ερωτηθέντων απαντάει ότι θα ψηφίσει τον Μπάιντεν στις 3 Νοεμβρίου, ενώ το 46% υποστηρίζει τον Τραμπ, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos που διενεργήθηκαν τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο σε εθνικό επίπεδο.

Αυτή θα μπορούσε να είναι μια ανησυχητική ένδειξη για τον πρόεδρο, ο οποίος στην πρόθεση ψήφου βρίσκεται πίσω από τον Μπάιντεν 25 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Οι Ρεπουμπλικανοί πόνταραν στην υποστήριξη των μεγαλύτερων ηλικιακά Αμερικανών στις εθνικές εκλογές επί σειράν ετών και κατά κανόνα επωφελούνταν από μια πληθυσμιακή ομάδα, η οποία συστηματικά εμφανιζόταν ισχυρή την ημέρα των εκλογών.

Ο Τραμπ είχε κερδίσει στην ηλικιακή ομάδα 55 και άνω κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες το 2016, σύμφωνα με τα έξιτ πολς.

Ο Μιτ Ρόμνεϊ, ο προεδρικός υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών το 2012, είχε το ίδιο ποσοστό.

Εξάλλου, οι δημοσκοπήσεις των Reuters/Ipsos σε επίπεδο πολιτειών επίσης δείχνουν ότι ο Μπάιντεν έχει καλύτερες επιδόσεις, σε σχέση με την υποψήφια των Δημοκρατικών το 2016 Χίλαρι Κλίντον, ανάμεσα στους μεγαλύτερους ηλικιακά ψηφοφόρους σε μερικές από τις πολιτείες-κλειδιά, όπου οι μεγαλύτεροι ηλικιακά συνθέτουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του εκλογικού σώματος.

Η επικράτηση σε αυτές τις πολιτείες θα είναι πολύ κρίσιμη για το εκλογικό αποτέλεσμα τον Νοέμβριο: όποιος υποψήφιος κερδίσει τις περισσότερες πολιτείες-κλειδιά θα μπει σε τροχιά επικράτησης και στο Σώμα των Εκλεκτόρων αλλά και σε τροχιά εισόδου στον Λευκό Οίκο.

Ο Μπάιντεν κερδίζει τον Τραμπ στην κατηγορία των μεγαλύτερων ηλικιακά ψηφοφόρων στο Γουινσκόνσιν με δέκα ποσοστιαίες μονάδες και έχει περίπου το ίδιο ποσοστό στήριξης με τον Τραμπ στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα στην Πενσιλβάνια, στο Μίσιγκαν, στην Φλόριντα και στην Αριζόνα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν στις πολιτείες στα μέσα Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου.

Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Τραμπ είχε κερδίσει τους μεγαλύτερους ηλικιακά ψηφοφόρους στην καθεμία από αυτές τις πολιτείες με διαφορά από 10 ως 29 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι μισοί από τους μεγαλύτερους ηλικιακά ψηφοφόρους στις πέντε πολιτείες κλειδιά θεωρούν ότι για τον υψηλό αριθμό κρουσμάτων κορωνοϊού και θανάτων από την COVID-19 στη χώρα–σχεδόν 7,6 εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 210.000 θάνατοι–ευθύνεται η «ανεπαρκής ηγεσία και οι πολιτικές αποφάσεις του προέδρου Τραμπ», όπως προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις.

Ο 59χρονος Ράντι Μπόουντ, ένας Ρεπουμπλικανός από το Ντάγκλας της Αριζόνα, ο οποίος το 2016 είχε ψηφίσει τον Τραμπ, δηλώνει απογοητευμένος από τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι άνθρωποι μπορούν να προστατευτούν από τον ιό πίνοντας χλωρίνη.

«Δεν θα έπρεπε να λέει αυτά που λέει» για τον κορωνοϊό, δηλώνει ο ίδιος.

Ο Μπόουντ, ο οποίος σήμερα είναι αναποφάσιστος, ανησυχεί επίσης για τις προσπάθειες του Τραμπ να καταργήσει το Affordable Care Act, γνωστό και ως Obamacare, και για το ότι κάτι τέτοιο θα άφηνε εκατομμύρια Αμερικανούς χωρίς ασφάλεια υγείας σε μια περίοδο υγειονομικής κρίσης.

«Είχε τέσσερα χρόνια να εκπονήσει ένα σχέδιο και δεν το έκανε», λέει.

Η αποδοχή που είχε ο Τραμπ στους μεγαλύτερους ηλικιακά Αμερικανούς άρχισε να μειώνεται αυτό τον χρόνο καθώς η πανδημία σάρωνε την χώρα με χιλιάδες επιχειρήσεις να κλείνουν και το σύστημα υγείας, στο οποίο οι μεγαλύτεροι βασίζονται περισσότερο, να βρίσκεται στα όριά του.

Το 61% των ερωτηθέντων απάντησε αυτή την εβδομάδα σε δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που διεξήχθη σε εθνικό επίπεδο ότι αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του προέδρου στο θέμα της πανδημίας, 12 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο σε σχέση με τον Μάιο.

Και το καθαρό ποσοστό αποδοχής του Τραμπ για την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης μεταξύ όλων των Αμερικανών μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από τότε που το Reuters ξεκίνησε να θέτει το ερώτημα αυτό στις δημοσκοπήσεις στις αρχές Μαρτίου.

Ανάμεσα στους μεγαλύτερους ηλικιακά Αμερικανούς, το 83% απάντησε ότι ανησυχεί για την απειλή που συνιστά ο κορωνοϊός για την προσωπική του υγεία και ασφάλεια.

«Οι ηλικιωμένοι ανησυχούν πολύ περισσότερο για την COVID σε σχέση με τους νεότερους Αμερικανούς», λέει ο Άλεξ Κόναντ, ένας αναλυτής στρατηγικής των Ρεπουμπλικανών, η εταιρεία του οποίου έχει εντοπίσει μια ανάλογη τάση στα στοιχεία δικής της δημοσκόπησης.

Η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ προσπαθεί να σταματήσει την «αιμορραγία« ψηφοφόρων και το περασμένο Σαββατοκύριακο έστειλε τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς να περιοδεύσει στην περιοχή The Villages, μια συντηρητική κοινότητα συνταξιούχων στην κεντρική Φλόριντα.

Την Πέμπτη, και ενώ βρισκόταν στο στάδιο της ανάρρωσης στον Λευκό Οίκο έπειτα από την σύντομη νοσηλεία του με covid-19, ο πρόεδρος Τραμπ απευθύνθηκε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους ηλικιωμένους Αμερικανούς χαρακτηρίζοντάς τους «οι καλύτεροι άνθρωποι στον κόσμο» και δεσμευόμενος να τους διαθέσει δωρεάν τα φάρμακα κατά του κορωνοϊού.

«Είστε ευάλωτοι, όπως και εγώ. Θα φροντίσουμε τους ηλικιωμένους μας», είπε ο Τραμπ.

Αλλά και ο Μπάιντεν στοχεύει στους πιο μεγάλους ηλικιακά ψηφοφόρους, κυρίως στην Αριζόνα και στην Φλόριντα.

Η ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας έχει κυκλοφορήσει ένα σποτ που δείχνει ένα ζευγάρι στην Φλόριντα, το οποίο δεν μπορεί να δει τα εγγόνια του εξαιτίας της πανδημίας.

Όπως εξηγεί ο Κόναντ, ο Τραμπ πρέπει να βρει έναν τρόπο να φέρει πίσω τους ηλικιωμένους ψηφοφόρους και γρήγορα.

«Είναι κρίσιμο. Ο Τραμπ δεν θα κερδίσει χωρίς την ισχυρή στήριξη των ηλικιωμένων ψηφοφόρων», εξηγεί.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση για το αν βγήκε ο ίδιος αρνητικός σε τεστ για τον κορωνοϊό, αφότου πήρε εξιτήριο από το Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Ουόλτερ Ριντ στο Μέριλαντ.

Trump won’t tell Hannity if he’s had a negative coronavirus test. He just ignores the question and starts ranting. pic.twitter.com/GOtYbRCDqv

— Aaron Rupar (@atrupar) October 9, 2020