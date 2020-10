Μισέλ: Η Βρετανία να εφαρμόσει τη συμφωνία χωρίς επαναδιαπραγμάτευση, τελεία και παύλα

Οι Ηγέτες της Ε.Ε. ζητούν από τη «Βρετανία να εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία που διέπει την αποχώρησή της από την ΕΕ την 31η του περασμένου Ιανουαρίου, χωρίς να επαναδιαπραγματευτεί τους όρους», δήλωσε ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής των Είκοσι Επτά.

«Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος» δήλωσε ο Μισέλ, ανακοινώνοντας παράλληλα την απόφαση των Ευρωπαίων ηγετών που εκπροσωπούν τις 27 χώρες της Ένωσης.

«Είμαστε 100% ενωμένοι» συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι η Βρετανία πρέπει «να κάνει τα απαραίτητα βήματα, ώστε να άρει τα εμπόδια για την επίτευξη συμφωνίας».

«Όσον αφορά τη συμφωνία αποχώρησης και τα πρωτόκολλά της πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως, τελεία και παύλα» τόνισε, καθώς διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης .

Επιπλέον ανέφερε ότι «η εγγύηση των αλιευτικών δικαιωμάτων, η εξεύρεση τρόπων επίλυσης των διαφορών και η διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού είναι καθοριστικά για την προστασία “εκατοντάδων χιλιάδων ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας”».

Υπενθυμίζεται ότι οι Βρετανοί βουλευτές ενέκριναν στα τέλη Σεπτεμβρίου το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον που αναθεωρεί μερικώς τη συμφωνία αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

