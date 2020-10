ΗΠΑ: Μαίνεται στο Κολοράντο η πυρκαγιά που έχει κάψει έκταση μεγαλύτερη της Κέρκυρας (βίντεο)

Μόνο μερικώς ελέγχεται η τεράστια πυρκαγιά στο Κολοράντο των ΗΠΑ, που αποτελεί από την Τετάρτη τη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της πολιτείας αυτής έχοντας κατακάψει στους δύο μήνες που μαίνεται πάνω από 640,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή έκταση μεγαλύτερη από το νησί της Κέρκυρας.

Huge clouds of smoke fill the sky as Cameron Peak Fire grows to largest in Colorado’s history. https://t.co/OJXJiPWoHR pic.twitter.com/E0GwOGaGcE — ABC News (@ABC) October 15, 2020

Η ενίσχυση των ανέμων την Τρίτη οδήγησε σε νέα εξάπλωση της πυρκαγιάς του Κάμερον Πικ, όπως ονομάστηκε από το σημείο όπου ξέσπασε στις 13 Αυγούστου.

Timelapse footage shows smoke from the Cameron Peak Fire in northern Colorado fill the sky as the blaze continues to burn. https://t.co/subgcKo37q pic.twitter.com/pCwfKe9XZv — ABC News (@ABC) October 15, 2020

Ευτυχώς δεν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί από τη δίμηνη αυτή λαίλαπα στον βορρά της πολιτείας του Κολοράντο, αλλά την Τετάρτη και την Πέμπτη εκκενώθηκαν κοινότητας και κάηκαν κάποια σπίτια, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, που δηλώνουν ότι ακόμη η προσέγγιση στην περιοχή συνιστά κίνδυνο.

Plumes of smoke from the destructive Cameron Peak Fire burning in northern Colorado could be seen from miles away as strong winds fan Rocky Mountain wildfires. https://t.co/ORhWnXXhQQ pic.twitter.com/MWjsJM8VWh — ABC News (@ABC) October 15, 2020

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη εντοπίσει τι προκάλεσε την πυρκαγιά τον Αύγουστο. Προς το παρόν ελέγχεται μόνο κατά το 56%, σύμφωνα με ρεπορτάζ των αμερικανικών δικτύων.

Πηγή: ABC, NBC, Sky News