Μπαρνιέ: H ΕΕ διαθέσιμη για να διαπραγματευτεί ένα κείμενο

Ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Βρετανό ομόλογό του Ντέιβιντ Φροστ ότι η ΕΕ παραμένει «διαθέσιμη» για να διαπραγματευτεί τη σχέση μετά το Brexit «στη βάση των νομικών κειμένων», υπογραμμίζοντας ότι αναμένει τώρα «την αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου».

«Μίλησα πριν από λίγο με τον Ντέιβιντ Φροστ. Όπως είπε η πρόεδρος (της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα) φον ντερ Λάινεν την Παρασκευή, επιβεβαίωσα ότι η ΕΕ παραμένει διαθέσιμη να εντατικοποιήσει τις συνομιλίες στο Λονδίνο αυτή την εβδομάδα, για όλα τα θέματα και στη βάση των νομικών κειμένων. Αναμένουμε τώρα την αντίδραση του Ηνωμένου Βασιλείου», έγραψε στο Twitter o Γάλλος πολιτικός μετά τη συνομιλία αυτή.

🇪🇺🇬🇧 I just spoke to @DavidGHFrost.

As stated by President @vonderleyen on Friday, I confirmed that the EU remains available to intensify talks in London this week, on all subjects, and based on legal texts.

We now wait for the UK’s reaction.

