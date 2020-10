Τέξας: Εκκένωση σχολείων λόγω διαρροής ουσιών από εκτροχιασμό τρένου (βίντεο)

Την εκκένωση δύο σχολείων στο Μόρισβιλ του Τέξας προκάλεσε την Πέμπτη ο εκτροχιασμός εμπορικής αμαξοστοιχίας λόγω διαρροής ουσιών από τα βαγόνια.

Όπως φαίνεται και στο οπτικό υλικό που δημοσίευσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, ο εκτροχιασμός του τρένου ήταν αρκετά βίαιος, προκαλώντας και την κατάπτωση βαγονιών στον παρακείμενο δρόμο, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το εμπορικό τρένο ξέφυγε από τις ράγες του σε περιοχή κοντά στα σύνορα του Τέξας με τη Λουιζιάνα, στον αμερικανικό Νότο, και διπλώθηκε σαν ακορντεόν που κλείνει, ενώ η διαρροή ουσιών από τα βαγόνια προκάλεσε συναγερμό στην περιοχή και τεράστιο μποτιλιάρισμα στους γύρω δρόμους.

A train derailment in Mauriceville, Texas, forced the evacuation of two schools after some cars were found to be leaking substances from the accident. The leaking contents had since been contained and nobody was injured, according to officials. https://t.co/7CL6kZYCmH pic.twitter.com/ia2cm3qaTP

