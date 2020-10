Ζημιές και μικρό τσουνάμι στην Τουρκία από τον ισχυρό σεισμό (βίντεο)

Καταστροφές στη δυτική Τουρκία προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός, ο οποίος σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου το μεσημέρι της Παρασκευής.

MORE — 13-story building reportedly collapses in İzmir’s Bornova district with people trapped under rubble https://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/DMQNTqRb9v

Σύμφωνα με τη Daily Sabah, η οποία επικαλείται τον υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού, μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για έξι κτίρια τα οποία κατέρρευσαν σε περιοχές της Σμύρνης. Σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Anadolu, υπάρχουν εγκλωβισμένοι σε συντρίμμια.

VIDEO — A small-scale tsunami floods streets in the town of Sığacık in Izmir’s Seferihisar district after earthquakehttps://t.co/ZQDw7t0GU3 pic.twitter.com/Y21tXDMzDD

