«Προσευχή» πνευματικής συμβούλου του Τραμπ: Ζητά από τον Θεό να πλήξει τους αντιπάλους (βίντεο)

Όταν τα άλλα μέσα έχουν εξαντληθεί για να κατακτηθεί η νίκη, απομένει πια μόνο η θεϊκή παρέμβαση, φαίνεται να εκτιμά η πνευματική σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ.

Η πάστορας Πόλα Γουάιτ είναι πρόσωπο του στενού κύκλου τού, κατά τα φαινόμενα απερχόμενου, Αμερικανού προέδρου, και σε βίντεο εμφανίζεται να ζητεί από τον Θεό να χτυπήσει αλλεπάλληλα όσους δεν θέλουν το καλό της Αμερικής και έχουν παραταχθεί εναντίον της, μέχρι να έχει τη νίκη που θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Εντοπίζει μάλιστα την παρουσία «δαιμονικών συνεταιρισμών» και ζητεί από τον Θεό να τους κατακεραυνώσει ώστε να εκτεθούν στο όνομα του Ιησού.

Paula White battles the “demonic confederacies” that are attempting to steal the election from Trump. pic.twitter.com/Bt3BJOkJIV

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) November 5, 2020