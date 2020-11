Κατάσταση ομηρείας σε γραφεία εταιρείας στο Μόντρεαλ

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Μόντρεαλ, στην έδρα της γαλλικής εταιρείας βιντεοπαιχνιδιών Ubisoft, με τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλι να κάνουν λόγο για «πιθανή» κατάσταση ομηρείας.

Η αστυνομία της πόλης επιβεβαίωσε μέσω του Twitter ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση και ότι οι αρχές επί του παρόντος «επαληθεύουν τις πληροφορίες». «Ζητάμε από τον κόσμο να αποφεύγει αυτόν τον τομέα», πρόσθεσε.

Το κανάλι LCN έδειξε εικόνες στις οποίες διακρίνονται πολλές δεκάδες άνθρωποι αποκλεισμένοι στη στέγη του κτιρίου όπου έχει την έδρα της η Ubisoft και έκανε λόγο για «πιθανή ομηρεία».

«Αστυνομικοί έσπευσαν επί τόπου» μετά από τηλεφώνημα στο 911, στον αριθμό των επειγόντων περιστατικών, ανέφερε μόνο η αστυνομία.

«Η πληροφορία δεν έχει επαληθευτεί ακόμη. Αστυνομικοί (…) ειδικευμένοι σε τέτοιου είδους επεμβάσεις βρίσκονται επί τόπου και κάνουν επαληθεύσεις. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες», πρόσθεσε.

