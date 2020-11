Πρώτη παραδοχή ήττας από τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε για πρώτη φορά σήμερα να παραδέχεται δημοσίως την ήττα του στις αμερικανικές εκλογές, επαναλαμβάνοντας ωστόσο τα περί «στημένου» εκλογικού αποτελέσματος.

Tην Παρασκευή ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Δημοκρατικός Τζο Μπάιντεν, επικράτησε -σύμφωνα με την Edison Research- σε ακόμη μια πολιτεία κλειδί, την Αριζόνα, καταφέρνοντας νέο πλήγμα στον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που μοιάζει ολοένα πιο απίθανο να μπορέσει να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η νίκη του Μπάιντεν στην πολιτεία αυτή σημαίνει ότι ο Μπάιντεν εξασφαλίζει τουλάχιστον 290 εκλέκτορες στο σώμα που αναδεικνύει τον νικητή των εκλογών — πολύ περισσότερες από τις 270 ψήφους που χρειαζόταν. Κερδίζει επίσης καθαρά τη λαϊκή ψήφο, με διαφορά 5,2 εκατομμυρίων, ή 3,4%.

Με μόλις μερικές πολιτείες να καταμετρούν ακόμη ψηφοδέλτια, καμία εκλογική αριθμητική δεν βγάζει καλό πηλίκο για τον Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως η εκστρατεία του Τραμπ έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη αμφισβητώντας τα αποτελέσματα σε διάφορες πολιτείες, αν και ορισμένες από τις αγωγές ήδη μπήκαν στο συρτάρι από δικαστές. Ειδικοί σε νομικά θέματα τονίζουν πως οι προσφυγές της στα δικαστήρια ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν να ανατρέψουν το αποτέλεσμα. Πολιτειακοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων πολλών Ρεπουμπλικάνων, διαβεβαιώνουν άλλωστε πως δεν προκύπτουν στοιχεία για σοβαρές παρατυπίες ή νοθεία.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020