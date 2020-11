Για πόσο καιρό ακόμη θα ζούμε με αποστάσεις; (βίντεο)

«Μείνετε σπίτι», «περιορίστε τις κοινωνικές συναναστροφές και τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες» είναι οι οδηγίες που δίνονται στους πολίτες ανά τον κόσμο, προκειμένου να καταπολεμηθεί ο κορωνοϊός.

Οι κοινωνικές αποστάσεις κρίνονται ως επιβεβλημένες για τον περιορισμό της διασποράς του ιού κι όπως λένε οι ειδικοί τηρώντας τες προστατεύουμε τους εαυτούς μας, τους γύρω μας και κατ’ επέκταση σώζουμε ζωές. Όμως πολύς κόσμος διερωτάται για πόσο καιρό ακόμη θα ζούμε έτσι. Η απάντηση είναι περίπλοκη και καθορίζεται από την εξομάλυνση της καμπύλης που αποτυπώνει την πιθανή εξάπλωση του κορωνοϊού με και χωρίς μέτρα πρόληψης.

Αυτή τη στιγμή ο πλανήτης προσπαθεί να περιορίσει την καμπύλη και να τη φέρει σε ευθεία γραμμή, δηλαδή να μειωθούν τα κρούσματα και να περιοριστεί η έξαρση του ιού. Για να επιτευχθεί ο στόχος, πρέπει όλοι να ζούμε σε αποστάσεις, «φυσικές αποστάσεις» όπως τις ονομάζει πλέον ο ΠΟΥ.

Το πόσο σημαντική είναι η τήρηση των αποστάσεων και γιατί είναι επιβεβλημένη, μπορεί να το κατανοήσει κάποιος μόνο αν συνειδητοποιήσει τη μεταδοτικότητα και μολυσματικότητα του κορωνοϊού.

Oι ειδικοί τις μετρούν με το R0, το οποίο δείχνει πόσοι θα κολλήσουν από έναν ασθενή σε μια ομάδα που δεν υπάρχει ανοσία στον ιό. Όταν το R0 βρίσκεται ανάμεσα στο 2 και το 2,5 σημαίνει πως ένας άνθρωπος αρκεί για κολλήσουν ακόμη 2,2. Ουσιαστικά υποδεικνύει την ταχύτητα με την οποία μεταδίδεται ο ιός.

Να σημειωθεί ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από κάποιον ακόμη και όταν δεν αισθάνεται άρρωστος. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι ασυμπτωματικοί.

Το R0 της γρίπης είναι 1,3 και της covid-19 μεταξύ 2 και 2,5. Οι αριθμοί μοιάζουν κοντινοί μεταξύ τους αλλά η διαφορά είναι τεράστια. Κάποιος με γρίπη θα κολλήσει δεκάδες ακόμη, αλλά κάποιος με κορωνοϊό θα κολλήσει εμμέσως χιλιάδες.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, κανείς δεν γνωρίζει να για πόσο καιρό ακόμη θα ζούμε σε αποστάσεις, καθώς «δεν μπορείς να δεις την κορυφή της καμπύλης, ενώ βρίσκεσαι σε ανοδική κλίση». Όπως σημειώνουν, υπάρχει – ακόμη και τώρα- η δυνατότητα να μειωθεί η καμπύλη, αν τηρηθούν από όλους οι αποστάσεις. Θα είναι αργά όμως, αν χαθεί ο έλεγχος και καταλήξουν όλοι να έχουν αρρωστήσει. Οι αποστάσεις είναι ο μόνος τρόπος να νικηθεί ο ιός, όσο δεν βρίσκεται το εμβόλιο.

