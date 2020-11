Εμβόλιο Moderna: Η αντίδραση της Κομισιόν στα νέα

Ενθαρρυντικά χαρακτηρίζει τα νέα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της αμερικανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας Moderna η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επισημαίνει ότι μετά την υπογραφή της σύμβασης με τις Pfizer/BionTech θα ακολουθήσουν και άλλες.

«Περισσότερα ενθαρρυντικά νέα από τις δοκιμές των εμβολίων Covid» έγραψε σε ανάρτησή της η Επίτροπος Υγείας, Στέλια Κυριακίδου. «Η υπογραφή της σύμβασης με Pfizer και BioNTech έρχεται αργότερα μέσα στην εβδομάδα. Περισσότερες θα έρθουν σύντομα» συμπλήρωσε.

More encouraging news from #COVID19 vaccine trials w/@moderna_tx publishing successful results today.

We are doing everything we can to secure safe & effective vaccines.

Signing contract w/ @pfizer & @BioNTech_Group later this week, more to come soon. pic.twitter.com/eFTrU7AOAJ

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) November 16, 2020