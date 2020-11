Κεντρική Αμερική: Πλησιάζει απειλητικά ο κυκλώνας Γιώτα (βίντεο)

Ο κυκλώνας Γιώτα, στο απόγειο της καταστροφικής του δύναμης, έφθασε πάνω από το έδαφος λίγο πριν από τις 19:00 χθες Δευτέρα (τοπική ώρα· σήμερα στις 03:00 ώρα Ελλάδας) στην κεντρική Αμερική, στο βόρειο τμήμα των ακτών της Νικαράγουας στην Καραϊβική Θάλασσα, ανακοίνωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μετεωρολογίας της χώρας.

Το λεγόμενο μάτι του Γιώτα, κυκλώνα κατηγορίας 5, της υψηλότερης στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, βρίσκεται «στα όρια της παραλίας του Χαλόβερ», χωριού που απέχει 41 χιλιόμετρα νότια της Μπίλουι, διευκρίνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Μανάγκουα ο Μάρσιο Βάκα, διευθυντής του Ινστιτούτου Μετεωρολογίας της Νικαράγουας (INETER).

Ο Γιώτα ακολουθεί την ίδια τροχιά με τον κυκλώνα Ήτα, κατηγορίας 4, που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές κι άφησε πίσω του πάνω από 200 νεκρούς πριν από δύο εβδομάδες.

Hurricane Iota whipped up huge waves on the Colombian island of San Andrés, off the coast of Nicaragua, as the powerful storm neared landfall in Central America. https://t.co/gIKlJgZk6B pic.twitter.com/dnILa0U43R

— ABC News (@ABC) November 17, 2020