Φόβοι για έναν ανεξέλεγκτο Τραμπ κατά τον προσεχές δίμηνο

Οι φόβοι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να προξενήσει χάος στο διεθνές πεδίο κατά τις τελευταίες, μεταβατικές εβδομάδες της προεδρίας του έχουν οξυνθεί από τα περιστατικά της τρέχουσας εβδομάδας.

Όπως σχολιάζουν αμερικανικές και βρετανικές εφημερίδες, ο ηττημένος της εκλογής της 3ης Νοεμβρίου, παρότι δεν έχει ακόμη αποδεχθεί επισήμως το αποτέλεσμα, κατανοεί ότι έχει μπροστά του μόνο δύο μήνες για να κάνει ο,τι δεν έχει κάνει τους προηγούμενους 46 στη θητεία του, μήπως και αφήσει πίσω τη σφραγίδα του, χωρίς να υπολογίζει τι λένε οι αμερικανικές υπηρεσίες και ακόμη και ο λαός της χώρας.

Μέσα σε μερικές ώρες ο κ. Τραμπ εξέτασε τις πιθανότητες επίθεσης κατά του Ιράν, την οποία τελικά δεν διέταξε κατόπιν παραίνεσης αρμόδιων αξιωματούχων, αντικατέστησε τηνηγεσία του υπουργείου Άμυνας, και ανακοίνωσε την απόσυρση δυνάμεων από το Αφγανιστάν και το Ιράκ, πιθανώς προκαλώντας ένα κενό σαν εκείνο που προξένησε αντίστοιχη απόσυρση από την κουρδοκρατούμενη βόρεια Συρία και οδήγησε στην επίθεση του τουρκικού στρατού κατά των Κούρδων.

Η αποχώρηση 2.500 Αμερικανών στρατιωτών από το Αφγανιστάν, που φαίνεται να αφήνει ανεξέλεγκτους τους Ταλιμπάν να παραβιάζουν τη συμφωνία του περασμένου Φεβρουαρίου με τις ΗΠΑ, προκάλεσε την αντίδραση ακόμη και του ΝΑΤΟ.

Ο Γενικός Γραμματέας της συμμαχίας, Γιενς Στόλτεμπεργκ προειδοποίησε ότι το Αφγανιστάν μπορεί να καταστεί εκ νέου «πλατφόρμα διεθνών τρομοκρατών» σε περίπτωση βιαστικής αποχώρησης των Αμερικανών. «Το τίμημα μια πρόωρης ή μη συντονισμένης αποχώρησης μπορεί να είναι υψηλό,» είπε, σε μια σπάνια κριτική του σε βάρος του κεντρικού πυλώνα του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τις ανησυχίες του κ. Στόλτενμπεργκ μοιράζονται πολλοί παρατηρητές και αξιωματούχοι εντός κι εκτός ΗΠΑ, ειδικά μετά την ορκωμοσία του Κρίστοφερ Μίλερ στην ηγεσία του αμερικανικού υπουργείο Αμύνης αντί του πιο πραγματιστή Μαρκ Έσπερ, αλλά και την τοποθέτηση πιστών στον κ. Τραμπ στελεχών στο Πεντάγωνο και την Υπηρεσία Εθνικής Ασγφαλείας (NSA).

Ο νέος υφυπουργός Αμύνης, αρμόδιος για τον τομέα των Πληροφοριών (βλέπε Κατασκοπεία), ‘Εζρα Κοέν-Ουάτνικ που τοποθετήθηκε παράλληλα με τον κ. Μίλερ, έχει πιέσει για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και για επιθετική δράση ενάντια στους φιλοϊρανούς αντάρτες σε Συρία και Ιράκ.

Στις ΗΠΑ πλέον όλο και περισσότεροι βλέπουν ότι εφόσον ο κ. Τραμπ τρέφει ακόμη φιλοδοξίες να κατέβει ξανά υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 2024, μπορεί στο προσεχές δίμηνο να κάνει κινήσεις τιης τελευταίας στιγμής ώστε να εκπληρώσει κάποιες ανοικτές προεκλογικές υποσχέσεις του και να μπορεί μετά να τις αναδεικνύει ώστε να χτίσει ένα νέο αφήγημα ότι είχε μια επιτυχημένη θητεία και εκδιώχθηκε μέσω μια νοθευμένης εκλογής.

Πηγή: The Guardian, The New York Times.