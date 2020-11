Ιαπωνία: Ρομποτάκια στη μάχη τήρησης των μέτρων κατά του κορωνοϊού (βίντεο)

Ρομποτάκια ύψους ενός μέτρου ρίχνει η Ιαπωνία στη μάχη συμμόρφωσης των πολιτών στα μέτρα κατά του κορωνοϊού σε δημόσιους χώρους, αντί της υποχρέωσης προσωπικού ασφαλείας να ζητεί από τους πολίτες να τηρούν τις αποστάσεις και να φορούν τις μάσκες τους.

Τα πειραματικά «Robovie» φαίνονται σε βίντεο που ανήρτησε και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC από το πρακτορείο Reuters να πλησιάζουν διακριτικά τους πολίτες και με περισσή ευγένεια, χαρακτηριστική άλλωστε των Ιαπώνων, να λένε: «Συγγνώμη για την ενόχληση, αλλά μήπως θα μπορούσατε να φορέσετε τη μάσκα σας;»

