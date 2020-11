«Απογείωση» αυτοκινήτου κατόπιν εκτροπής από τον δρόμο (βίντεο)

Κάτι από τους Ντιουκς του Χάζαρντ, για τους τηλεθεατές άνω των 40 ετών, θύμισε η πορεία αυτοκινήτου που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στην Καλιφόρνια, χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμού του απρόσεκτου οδηγού.

Το βίντεο που ανήρτησε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC στον λογαριασμό του στο Twitter δείχνει ένα αυτοκίνητο στην περιοχή Μοντέστο να ξεφεύγει από την πορεία του στον οδικό άξονα R-99, να βγαίνει στο πλάι του δρόμου και να εκτοξεύεται στον αέρα όταν ανέβηκε με τη φόρα που είχε σε ανάχωμα.

A driver described as “inattentive” by police veered off the highway and launched a car several feet into the air off the R-99 in Modesto, California, sustaining minor injuries, according to police. https://t.co/OOGRalOXeV pic.twitter.com/KDGhe90B3W

— ABC News (@ABC) November 17, 2020