Χονγκ Κονγκ: Εκατοντάδες λεωφορεία περιμένουν να φύγει ο κορωνοϊός (βίντεο)

Την ώρα που στην Αθήνα οι αστικές συγκοινωνίες έχουν συνάψει συνεργασία με τα ΚΤΕΛ για την ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών λόγω κορωνοϊού, στο Χονγκ Κονγκ εκατοντάδες λεωφορεία μαζεύουν σκόνη, πάλι λόγω κορωνοϊού.

Σε βίντεο που ανήρτησε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, αναρίθμητα τουριστικά λεωφορεία παρκαρισμένα πλάι στον λιμένα του Χονγκ Κονγκ καθώς η κινεζική αυτόνομη επαρχία με τη μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού στον κόσμο έχει εδώ και 10 μήνες απαγορεύσει την είσοδο ξένων επισκεπτών για να περιορίσει την εξάπλωση της Covid-19.

Hundreds of Hong Kong tour buses are collecting dust 10 months after local authorities banned non-resident arrivals due to COVID-19, devastating the city’s tourism industry. https://t.co/I3CSkCY6iz pic.twitter.com/WWdXEFSED8

— ABC News (@ABC) November 20, 2020