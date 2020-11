Άγνωστοι δώρισαν εκατοντάδες κονσέρβες σε αυτιστικό κορίτσι που τις είχε ανάγκη (βίντεο)

Η περίφημη «καλοσύνη των ξένων», παραμένει ζωντανή στην πατρίδα του Τενεσί Γουίλιαμς, τις ΗΠΑ, καθώς άγνωστοι δώρισαν σε αυτιστικό κορίτσι εκατοντάδες κονσέρβες του αγαπημένου του φαγητού που η μητέρα του δεν μπορούσε πια να βρει στα ράφια των καταστημάτων λόγω των μαζικών αγορών ενόψει καραντίνας.

Ρεπορτάζ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC News παρουσίασε την ιστορία ενός κοριτσιού με αυτισμού που κλείστηκε στον εαυτό του όταν τα σχολεία έκλεισαν στις ΗΠΑ λόγω κορωνοϊού. Αρνούνταν να κάνει οτιδήποτε ξέφευγε από τις στενές του προτιμήσεις, φορούσε μόνο τα ίδια ρούχα και δεν έτρωγε τίποτε άλλο από το αγαπημένο του φαγητό, τα μακαρόνια με κεφτέδες σε κονσέρβα μιας συγκεκριμένης μάρκας (Spaghetti-Os).

Ανήσυχη η μητέρα της, άρχισε να ψάχνει παντού να βρει τις κονσέρβες, αλλά μάταια τις περισσότερες φορές, καθώς οι αγορές πανικού πριν το λόκνταουν οδήγησαν στην εξαφάνισή τους από τα ράφια.

Strangers donate 1,200 cans of child with autism’s favorite food after it was sold out everywhere. https://t.co/uBwET9a5f7 pic.twitter.com/LmJN3Gwv7W

— ABC News (@ABC) November 27, 2020