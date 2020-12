Ισχυρή έκρηξη σε αποθήκη κοντά στο Μπρίστολ

Αιματηρή έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη κοντά στο Μπρίστολ της Αγγλίας, σύμφωνα με εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλά θύματα στο σημείο», δήλωσε η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Έιβον, κάνοντας λόγο για σοβαρά τραυματίες, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους ή τη φύση των τραυμάτων.

Emergency services at what’s been described as a large explosion near the recycling facility and water treatment works at Avonmouth. Details unclear so far. More @BBCNews and @bbcpointswest at 13.30. pic.twitter.com/ER0i8uVmWQ

— Andrew Plant (@BeebJournalist) December 3, 2020