Γυναίκα οδηγεί στη φλεγόμενη Καλιφόρνια, και τραβάει και βίντεο

Μπορεί να μπήκε ο Δεκέμβριος, όμως οι πυρκαγιές φέτος στις ΗΠΑ δε λένε να σταματήσουν, ειδικά στις δυτικές πολιτείες οπως η Καλιφόρνια.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC φαίνεται η προσπάθεια μιας γυναίκας στη νότια Καλιφόρνια να διαπεράσει με το αυτοκίνητό της τη φλεγόμενη περιοχή στην Όραντζ Κάουντι, που φέτος έχει πληγεί πολλαπλώς από την πύρινη καταστροφή.

Η γυναίκα οδηγός είχε όχι μόνο την ψυχραιμία να κινηθεί με ασφάλεια μέσα στους καπνούς αλλά και την… αμφίβολης σκοπιμότητας ιδέα να τραβάει και βίντεο με το κινητό της την ώρα που οδηγούσε, καθώς τα εντυπωσιακά πλάνα είναι εμφανώς τραβηγμένα από τη θέση του οδηγού.

A Southern California woman drives through thick smoke to escape the Bond Fire burning in Orange County’s SIlverado Canyon.

Two Forest Service firefighters were injured battling the blaze, Orange County Fire Authority Chief Brian Fennessy told @ABC News. https://t.co/B2rnUF2k1Y pic.twitter.com/uU1pLtQ4oz

— ABC News (@ABC) December 4, 2020