Παταγώδης κατάρρευση του τηλεσκοπίου Αρεσίμπο (βίντεο)

Ένα από τα μεγαλύτερα τηλεσκόπια στον κόσμο κατέρρευσε με πάταγο την Τρίτη μετά 57 χρόνια λειτουργίας, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Το Παρατηρητήριο Αρεσίμπο στο Πουέρτο Ρίκο είχε διακόψει τη λειτουργία του νωρίτερα φέτος καθώς μηχανικοί είχαν προειδοποιήσει ότι κινδύνευε να καταρρεύσει λόγω φθορών.

Αυτό πραγματικά συνέβη και μάλιστα με τρόπο εντυπωσιακό, όπως δείχνει βίντεο του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των ΗΠΑ που δημοσιεύθηκε σε αμερικανικά και βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Drone footage shows the moment support cables holding up the Arecibo Observatory in Puerto Rico snapped, sending the famous observatory that had been in operation since the 1960s crashing to the ground. https://t.co/4ori7w2Mdp pic.twitter.com/TWibdxK4Wj

— ABC News (@ABC) December 4, 2020