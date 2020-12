Διακοπές στη Γουχάν; Η πόλη προσκαλεί ξανά τους τουρίστες

Έναν χρόνο μετά το ξέσπασμα της Covid-19 εκεί, η πόλη Γουχάν στην Κίνα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της και να προσελκύσει τουρίστες μετά την αρνητικότατη εικόνα που προξένησε παγκοσμίως για την πόλη της επαρχίας Χουμπέι η εξάπλωση του κορωνοϊού.

Αν και προκύπτουν ολοένα και περισσότερα στοιχεία ότι η πανδημία ξεκίνησε από κάποια άλλη περιοχή στην Κίνα, όπως αποκάλυψε μέσα στην εβδομάδα το CNN, η Γουχάν υπέφερε όσο καμμία άλλη περιοχή στην Κίνα και έχει ταυτιστεί διεθνώς με την έκρηξη της πανδημίας.

Τώρα οι τοπικές αρχές προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα που έχει η πραγματικά όμορφη επαρχία αυτή της Κίνας δημοσιεύοντας πρώτα στην κινεζική και προσφάτως στην αγγλική γλώσσα ένα πολύ προσεγμένο βίντεο για τα στοιχεία που καθιστούν ελκυστική τη Γουχάν στους τουρίστες, τώρα που η Κίνα υποτίθεται ότι είναι μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο από τον κορωνοϊό.

Wuhan, the Chinese city once at the epicenter of the coronavirus pandemic, has launched a new promotional video as part of attempts to lure travelers to see the beauty of the city. But its footage has left netizens divided. https://t.co/e9alfkNjv2

