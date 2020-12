Το περιοδικό TIME επέλεξε το «Παιδί της Χρονιάς»

Μια 15χρονη επιστήμων και εφευρέτρια, η Gitanjali Rao, επιλέχθηκε από το περιοδικό TΙΜΕ ως το «παιδί της χρονιάς», μια διάκριση που την εισήγαγε εφέτος στο πνεύμα του «προσώπου της χρονιάς».

Από την 15χρονη πήρε συνέντευξη η Αντζελίνα Τζολί. «Δεν θέλω μόνο να δημιουργήσω τις δικές μου συσκευές για την επίλυση των προβλημάτων του κόσμου, αλλά αυτό να αποτελέσει έμπνευση για άλλους, να κάνουν το ίδιο. Αν μπορώ εγώ, μπορείς κι εσύ», δήλωσε μεταξύ άλλων η Gitanjali Rao, η οποία είναι από το Ντένβερ του Κολοράντο και ήδη έχει εφεύρει νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης μιας συσκευής που μπορεί να εντοπίσει μόλυβδο στο πόσιμο νερό και μια εφαρμογή-επέκταση Chrome, που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό του cyberbullying.

Το περιοδικό, στο σχετικό του δημοσίευμα, σημειώνει ότι «τα μικρά βήματα μπορούν να οδηγήσουν σε μεγάλη αλλαγή. Είναι καθημερινά παιδιά που κάνουν την αλλαγή στις κοινότητές τους με έναν διασκεδαστικό και προσβάσιμο τρόπο ο οποίος όμως έχει αντίκτυπο.

Η 15χρονη επιλέχθηκε από μια ομάδα 5.000 υποψηφίων στις ΗΠΑ (ηλικίας από 8 έως 16 ετών), και φτάνοντας σε πέντε φιναλίστ ξεχώρισε από μια επιτροπή νέων στην οποία συμμετείχε και ο παρουσιαστής Τρέβορ Νόα.

Η Gitanjali και οι άλλοι τέσσερις φιναλίστ θα τιμηθούν σε ειδική τηλεοπτική εκπομπή την επόμενη Παρασκευή.

Introducing the first-ever Kid of the Year, Gitanjali Rao https://t.co/Hvgu3GLoNs pic.twitter.com/4zORbRiGMU

— TIME (@TIME) December 3, 2020