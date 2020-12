Λευκός Οίκος προς επικεφαλής FDA: Έγκριση εμβολίου σήμερα ή παραιτήσου

Διορία λίγων ωρών προκειμένου να εγκρίνει το εμβόλιο των Pfizer/ BioNTech κατά του κορωνοϊού έδωσε ο Λευκός Οίκος στον επικεφαλής του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ.

Ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Μαρκ Μέντοους διαμήνυσε στον επικεφαλής του FDA Στίβεν Χαν να εγκρίνει το εμβόλιο μέχρι το τέλος της ημέρας (την Παρασκευή), ειδάλλως να παραιτηθεί, σύμφωνα με αξιωματούχο τον οποίο επικαλείται το Reuters.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι το σχόλιο του κ. Μέντοους σχετικά με την παραίτηση «δεν είναι κόκκινη γραμμή», αλλά είχε την πρόθεση να παροτρύνει τον FDA «να δράσει γρήγορα και να κάνει τη δουλειά σταματώντας τις καθυστερήσεις».

Μέχρι τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος) πάντως δεν είχε υπάρξει κάποια ανακοίνωση από τον FDA.

Είχε προηγηθεί ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε «αργή χελώνα» τον FDA, καλώντας τον επικεφαλής του οργανισμού «να σταματήσει να παίζει παιχνίδια να αρχίσει να σώζει ζωές».

While my pushing the money drenched but heavily bureaucratic @US_FDA saved five years in the approval of NUMEROUS great new vaccines, it is still a big, old, slow turtle. Get the dam vaccines out NOW, Dr. Hahn @SteveFDA. Stop playing games and start saving lives!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 11, 2020