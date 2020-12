Ξεκίνησαν οι αποστολές του εμβολίου στις ΗΠΑ – Οι πρώτες εικόνες

Υπό τα χειροκροτήματα και τα σφυρίγματα επιδοκιμασίας των εργαζομένων στο εργοστάσιο της Pfizer στο Μίσιγκαν, ξεκίνησαν λίγο μετά τις 3:00 ώρα Ελλάδας οι πρώτες αποστολές του εμβολίου της εταιρίας, γεγονός που σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύνθετες διαδικασίες διανομής που έχει ποτέ διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα πλάνα που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν τους εργαζόμενους, φορώντας μάσκες, να αφαιρούν τα πρώτα κουτιά –που στο μέγεθος δεν διαφέρουν πολύ από αυτό των κουτιών της πίτσας- με τα φιαλίδια του εμβολίου και να τα τοποθετούν σε μεγάλους μπλε καταψύκτες, προτού και αυτοί συσκευασθούν και σημανθούν προς αποστολή.

LOOK: Workers start sending the first U.S. shipments of Pfizer and BioNTech’s Covid-19 vaccine, from their manufacturing facility in Kalamazoo, Michigan, following emergency use authorization by the FDA.

More @business: https://t.co/fFaxjga93w pic.twitter.com/oEeIGC6zUZ

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) December 13, 2020