Περού: Ο Αη Βασίλης και το ξωτικό του συλλαμβάνουν έμπορο ναρκωτικών (βίντεο)

Ο Αη Βασίλης, λέει, ξέρει ποιο παιδί ήταν καλό και ποιο κακό φέτος, και αντιστοίχως φροντίζει για τα… δώρα τους. Σε αυτή τη λογική η Δίωξη Ναρκωτικών του Περού έκανε μια επίσκεψη σε σπίτι υπόπτου για ναρκωτικά ντυμένη καταλλήλως.

Όπως παρουσιάζει βίντεο που μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC, οι πράκτορες της περουβιανής αστυνομίας κατά των ναρκωτικών ντύθηκαν με στολές Άη Βασίλη και ξωτικών ώστε να μην κινήσουν υποψίες και να αποκτήσουν εύκολα και αναίμακτα πρόσβαση στην οικία υπόπτου για εμπορία και διακίνηση.

Το αποτέλεσμα της εισβολής ήταν η σύλληψη τόσο του υπόπτου αυτού όσο και τεσσάρων άλλων στην ιδιαιτέρως επιτυχημένη επιχείρηση του… αγαπημένου αγίου των παιδιών και των ξωτικών του.

Anti-drug officers went undercover—as Santa Claus and an elf—in a raid of a suspected drug den, which resulted in the arrest of an alleged trafficker and four others in Peru. https://t.co/LgfJzl74o4 pic.twitter.com/qoBGz8nDMp

— ABC News (@ABC) December 17, 2020