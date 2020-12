Αλ. Μπουρλά: Κανένα πρόβλημα παραγωγής και διάθεσης του εμβολίου

«Η Pfizer δεν αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγή του εμβολίου κατά της νόσου covid-19 και καμία αποστολή δεν έχει καθυστερήσει», αναφέρει σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο CEO της εταιρείας Άλμπερτ Μπουρλά.

O κ. Μπουρλά επισυνάπτει και την ανακοίνωση της εταιρείας, η οποία αναφέρει: «Αυτή την εβδομάδα αποστείλαμε με επιτυχία και τις 2,9 εκατομμύρια δόσεις που μας ζητήθηκαν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, στις τοποθεσίες που μας υποδείχθηκαν. Έχουμε εκατομμύρια δόσεις στις αποθήκες μας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει οδηγίες για την αποστολή και άλλων εμβολίων», απαντώντας σε σχόλια που την ήθελαν να αντιμετωπίζει προβλήματα στην παραγωγής και logistics στις ΗΠΑ.

Pfizer is not having any production issues with our COVID-19 vaccine, and no shipments containing the vaccine are on hold or delayed. The company’s statement can be found here: https://t.co/72sSOWrnil pic.twitter.com/1LoPYmSyWb

