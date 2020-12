Τυφώνας; Πλημμύρα; Βάλτε… αδιάβροχο στο αυτοκίνητό σας! (βίντεο)

Οι αλλαγές στις καιρικές συνθήκες και η κατακόρυφη αύξηση στη συχνότητα των ακραίων φαινομένων οδηγούν στην αναζήτηση προστασίας και των οχημάτων σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, που πλήττονται συχνά από φαινόμενα όπως τυφώνες και πλημμύρες. Έτσι, πέρα από τα καταφύγια των ανθρώπων, δημιουργήθηκε και το… αδιάβροχο για αυτοκίνητα.

Πρόκειται για σύστημα προστασίας των οχημάτων από την παράσυρση από νερά ή την πρόσκρουση από φερτά υλικά και αποτελείται κυρίως από πλαστικό, ανθεκτικό περιτύλιγμα και ιμάντες περίδεσης για να μη φεύγει από τη θέση του το όχημα.

Σε βίντεο που παρουσιάζει το Business Insider φαίνεται πώς εφαρμόζεται το κάλυμμα αυτοκινήτου, καθώς δεν αποτελεί κάτι σαν τη γνωστή στην Ελλάδα κουκούλα, παρά ένα διπλό προστατευτικό πλαστικό στρώμα που κλείνει και με φερμουάρ για απόλυτη ασφάλεια.

This waterproof cover could protect a car during a flood pic.twitter.com/Hr9etmw27d

— Business Insider (@businessinsider) December 21, 2020