Σωματική έρευνα χωρίς έλεος σε… χιονάνθρωπο (βίντεο)

«Λέγε, πού τα κρύβεις τα καρότα; Τα μυρίζω, πού τα έβαλες; Δώστα μου!!»

Με τον χιονάνθρωπο του ζωολογικού κήπου της Μόσχας τα έβαλε διάσημος ένοικός του, ένα μεγαλόσωμο πάντα καθώς νοστιμεύτηκε τα καρότα τού — ψηλότερου από αυτό — χιονανθρώπου.

Ο Ρου Γι είναι ένα από τα γιγάντια πάντα του ρωσικού ζωολογικού κήπου και είναι πολύ δημοφιλής στη ρωσική πρωτεύουσα, όπου αφίχθη τον Απρίλιο του 2019 στα πλαίσια 15ετούς επιστημονικού προγράμματος ή κατ’ άλλους μιας… επίθεσης φιλίας εκ μέρους του Πεκίνου.

Επίθεση φιλίας, πάντως, δεν ήταν η… σωματική έρευνα που έκανε το πάντα στον ατυχή χιονάνθρωπο. Πρώτα του επιτέθηκε απαιτώντας χωρίς έλεος, όπως αναφέρει και το σχετικό βίντεο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC, το καρότο που είχε για μύτη ο χιονάνθρωπος.

PANDA VS. SNOWMAN: Giant panda Ru Yi shows no mercy when it comes to carrot treats. https://t.co/wi9qRYkTEq pic.twitter.com/ix3avcl5R3

— ABC News (@ABC) December 21, 2020