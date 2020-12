Ο Τραμπ φέρεται να ρώτησε για επιβολή στρατιωτικού νόμου

Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η αποκάλυψη στις ΗΠΑ περί συζήτησης στον Λευκό Οίκο για επιβολή στρατιωτικού νόμου ώστε να αποτραπεί η αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την προεδρία σε έναν μήνα.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής σύσκεψης της Παρασκευής στην προεδρική κατοικία, ο πρόεδρος Τραμπ φέρεται σύμφωνα με το CNN και τους Τάιμς της Νέας Υόρκης να έχει εγείρει το θέμα που πρώτος έθεσε κορυφαίος σύμβουλός του σε φιλικά προσκείμενο μέσο ενημέρωσης.

Μερικές ώρες νωρίτερα ο στενός συνεργάτης του κ. Τραμπ, Μάικλ Φλιν, δήλωσε στο δίκτυο Newsmax ότι υπάρχει και η δυνατότητα στρατιωτικής ανάμιξης στη δημοκρατκή διαδικασία, προσθέτοντας μάλιστα ότι αυτό δεν είναι κάτι χωρίς προηγούμενο.

Όπως συγκλίνουν οι πληροφορίες των αμερικανικών μέσων, την Παρασκευή ο κ. Τραμπ φέρεται να ρώτησε τους συμβούλους του, παρουσία και του κ. Φλιν που είναι ο επικεφαλής σύμβουλος ασφαλείας του προέδρου, σχετικά με το πώς λειτουργεί ο στρατιωτικός νόμος.

Κατά τους Τάιμς, τόσο ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Πατ Τσιπολόνε όσο και ο προσωπάρχης του Προέδρου, Μαρκ Μέντοουζ, καθώς και άλλοι σύμβουλοι απέρριψαν την ιδέα, λέγοντας ότι δεν μπορεί να στηριχτεί συνταγματικά με κανένα τρόπο.

Την Κυριακή το πρωί ο απερχόμενος πρόεδρος διέψευσε τα ρεπορτάζ κάνοντας για μια ακόμη φορά για κατασκευασμένες ειδήσεις.

Πηγή: The New York Times, CNN, The Independent.