Ο «Μαραντόνα» έκρυβε μέσα του κοκαΐνη (βίντεο)

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα δεν είχε μέσα του ίχνη ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με την τοξικολογική εξέταση στην Αργεντινή. Ωστόσο στην Τουρκία οι… εικόνες του έκρυβαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, καθώς έμποροι ναρκωτικών με χιούμορ θεώρησαν κατάλληλο να κρύψουν κάτω από τη μορφή του την παράνομη πραμάτειά τους.

Οι αρχές στη γειτονική χώρα εντόπισαν μεγάλο αριθμό συσκευασιών της ναρκωτικής ουσίας πίσω από εικόνες του κορυφαίου Αργεντινού ποδοσφαιριστή ο οποίος πέθανε πριν έναν μήνα. Οι εικόνες με την κοκαΐνη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, με βίντεο των αρχών να δείχνει τη διαδικασία αποκάλυψης.

BUSTED: Police in Turkey seized cocaine that was being smuggled inside caricature portraits of the recently deceased soccer star Diego Maradona. https://t.co/99lNMiBQxA pic.twitter.com/VgUpljIvtU

— ABC News (@ABC) December 24, 2020