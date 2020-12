Τους πήρε η… κατηφόρα στην Άγκυρα (βίντεο)

Σε ολισθηρό έδαφος παρασύρεται η Άγκυρα, και δεν πρόκειται μόνο για την πολιτική της τουρκικής κυβέρνησης.

Βίντεο από μια γειτονιά της τουρκικής πρωτεύουσας δείχνει πολυάριθμα αυτοκίνητα να μετατρέπονται σε… έλκηθρα χωρίς ταράνδους αφού η παγωμένη κατηφόρα αφαιρεί τον έλεγχο των οχημάτων από τους ανήμπορους να αντιδράσουν οδηγούς.

Κάτι ανάμεσα σε πίστα για σκι και παγοδρόμιο θυμίζει ο δρόμος στην Άγκυρα, καθώς το ένα αυτοκίνητο γλυστρά και πέφτει πάνω στο άλλο, ενώ ελάχιστοι καταφέρνουν να διατηρήσουν τον έλεγχο.

OUT OF CONTROL: Icy road conditions wreak havoc in Turkey’s capital city, with one teenager capturing this cellphone footage of car after car skidding downhill.

No serious injuries were reported. https://t.co/wEcap7I546 pic.twitter.com/UKqONAw7Z3

— ABC News (@ABC) December 27, 2020