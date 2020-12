Μαγικοί σχηματισμοί από φωτεινά ντρόουν στο Εδιμβούργο (βίντεο)

Το διάσημο ετήσιο φεστιβάλ του Εδιμβούργου για το τέλος της χρονιάς, με την ονομασία Χόγκμαναϊ, έχει ακυρωθεί φέτος λόγω κορωνοϊού, αλλά ορισμένες εκδηλώσεις είναι διαθέσιμες στους θεατές μέσω διαδικτύου.

Μια από αυτές έφερε δεκάδες ντρόουν στον βραδινό ουρανό της Σκωτίας που σχημάτισαν εκπληκτικά σχέδια μέσω τηλεχειρισμού.

Με το που άρχισε να σκοτεινιάζει στη Σκωτία, τα τηλεκατευθυνόμενα ελικοπτεράκια με φως στην κοιλιά τους απογειώθηκαν και άρχισαν να πετούν σε εντυπωσιακούς σχηματισμούς.

LOOK UP: With Edinburgh’s famous Hogmanay festival forced online due to COVID-19 restrictions, 150 individual drones took to the skies to deliver the U.K.’s largest swarm drone show. https://t.co/azHFs9khBp pic.twitter.com/e1Xt55cF0r

— ABC News (@ABC) December 29, 2020