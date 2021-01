Συναγερμός στη Γαλλία για το ατέλειωτο πάρτι των 2.500 ατόμων

Πάνω από 2.500 άτομα έδωσαν το «παρών» σε παράνομο ρέιβ πάρτι στη Γαλλία, ενώ τη χώρα θερίζει το δεύτερο κύμα της πανδημίας, οδηγώντας μάλιστα την κυβέρνηση σε αυστηροποίηση των μέτρων από την Πρωτοχρονιά.

Όπως μεταδίδει το BBC, η εκδήλωση πραγματοποιείται σε αποθήκη κοντά στην πόλη της Ρεν, στην Βρετάνη. Ξεκίνησε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ συμμετέχουν και άτομα που ταξίδεψαν από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ισπανία, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι συγκεντρωμένοι συγκρούστηκαν με τις αρχές, έβαλαν φωτιά σε ένα αυτοκίνητο και πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς που επιχείρησαν να βάλουν τέλος στο πάρτι. Τρεις άνδρες της γαλλικής αστυνομίας τραυματίστηκαν.

#Lieuron #France

A torched police vehicle has been spray-painted by the party-goers.

There is a illegal second rave party tonight, per reports online.

📷: HZ Presspic.twitter.com/Xw1w3kyjTy

— Shane B. Murphy (@shanermurph) January 2, 2021