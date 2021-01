Αυστραλία: Πρόταση για καθυστέρηση στη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca

Αυστραλοί επιστήμονες προτείνουν την καθυστέρηση του μαζικού εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της COVID-19 και την χρησιμοποίηση άλλου εμβολίου στην θέση του.



Τα ερωτήματα που περιβάλλουν το εμβόλιο έχουν ρίξει σκιά στα σχέδια εμβολιασμού στην Αυστραλία, η οποία έχει παραγγείλει ήδη 53 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca.



Οι ειδικοί επικεντρώνουν στα δεδομένα που δείχνουν αποτελεσματικότητα 62%, έναντι άνω του 90% για τα εμβόλια των Pfizer/Biontech και Moderna.



«Το ζήτημα είναι στην πραγματικότητα αν το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ικανό να προσφέρει συλλογική ανοσία. Εδώ παίζουμε ένα μακροχρόνιο παιγνίδι. Δεν ξέρουμε πόσος χρόνος θα χρειασθεί», δήλωσε ο καθηγητής Στίβεν Τέρνερ, πρόεδρος Society for Immunology της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας και καλεί την κυβέρνηση της Αυστραλίας να προμηθευτεί περισσότερα εμβόλια των Pfizer/Biontech και Moderna.



Το εμβόλιο της AstraZeneca «δεν θα χρησιμοποιούσα ευρέως εξαιτίας της χαμηλής του αποτελεσματικότητας», δήλωσε στην Sydney Morning Herald.



Σε ανακοίνωσή της η Society for Immunology διευκρινίζει ότι ο Τέρνερ ομιλεί ως ειδικός στην Ανοσολογία και ότι η ίδια η ASI προτείνει διακοπή της εμβολιαστικής διαδικασίας.



Η Αυστραλία συμφώνησε για την αγορά 10 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου Pfizer/Biontech, αν και ούτε η Pfizer ούτε η AstraZeneca έχουν την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής της Αυστραλίας (Therapeutic Goods Administration, Υπηρεσία Θεραπευτικών Αγαθών, TGA).



Η AstraZeneca δεν έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα για σχολιασμό. Το εμβόλιό της έχει εγκριθεί στην Βρετανία, την Ινδία και την Αργεντινή και βρίσκεται υπό αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Νότια Κορέα και την Βραζιλία.



«Αποτελεσματικό», «ασφαλές» και «υψηλής ποιότητας».



Ο επικεφαλής των ιατρικών υπηρεσιών της Αυστραλίας Πολ Κέλι επιχείρησε να απαντήσει στις ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca, χαρακτηρίζοντάς το «αποτελεσματικό», «ασφαλές» και «υψηλής ποιότητας».



«Το μεγάλο πλεονέκτημα του εμβολίου της AstraZeneca είναι ότι παρασκευάζεται εδώ στην Αυστραλία...Θα είναι διαθέσιμο μόλις το εγκρίνει η TGA, πράγμα που περιμένουμε ότι θα γίνει τον Φεβρουάριο». Ο Πολ Κέλι διευκρίνισε ότι η Αυστραλία θα διαθέτει περισσότερα πραγματικά δεδομένα τον Φεβρουάριο προερχόμενα από το Λονδίνο, το οποίο χρησιμοποιεί το εμβόλιο.



Η Αυστραλία υπήρξε περισσότερο επιτυχημένη από άλλες χώρες στην διαχείριση της επιδημίας, καθώς ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 28.600 και των θανάτων σε 909 επί πληθυσμού 25 εκατομμυρίων κατοίκων.



Η επιτυχία της Αυστραλίας αποδίδεται στο κλείσιμο των συνόρων και την ευρείας κλίμακας τήρηση των υγειονομικών μέτρων από τoν πληθυσμό, σε συνδυασμό με επιθετικά προγράμματα διαγνωστικών τεστ και ιχνηλάτησης.



«Η κυβέρνηση χρειάζεται να είναι ευέλικτη ως προς τις αποφάσεις για τον εμβολιασμό, όταν θα έχουμε καλύτερη κατανόηση της αποτελεσματικότητας των άλλων εμβολίων», δήλωσε ο Αντριαν Εστερμαν, επικεφαλής Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας στο University of South Australia.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, Reuters